وزير التعليم: امتحان الدين سيكون موحدا لجميع الطلاب

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أن تطوير مناهج الثانوية العامة تم بناء على دراسة لمناهج 20 دولة في العالم.



هل تدرس مادة الجيولوجيا في العالم؟

وأوضح الوزير خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مادة الجيولوجيا أصبحت مادة منفصلة ولها منهجها الخاص بعد سنة 1992، وعندما بحثت الوزارة عن أفضل 20 دولة في التعليم وجدوا أن الجيولوجيا لا تدرس كمادة أساسية في أي دولة في العالم.. فدولة اليابان التي تعاني من الزلازل لا تدرس مادة الجيولوجيا.

دراسة مادة الفلسفة في الثانوي العام

وأضاف أن الفلسفة هي أم العلوم، وتريد الوزارة من طلاب علمي وأدبي أن يدرسوا منهج كامل لمادة الفلسفة، لهذا تم وضعها في الصف الأول الثانوي ولا يتم تدريسها في الصفين الثاني والثالث.

لقاء وزير التربية والتعليم مع اكسترا نيوز، فيتو

فلسفة هيكلة مناهج الثانوية العامة

ولفت الوزير إلي أنه منذ توليه المهمة بدأ العمل على عدة آليات، متابعا: «قمنا بزيارة أكثر من 17 أو 18 محافظة، وقابلنا أكثر من 250 مدير إدارة، وأكثر من 6 آلاف مدير مدرسة وآلاف المعلمين».

وأضاف: «تم مناقشة المشاكل الموجودة فى التعليم وإزاي هنحلها مع بعض، واستمعنا إلى آراء المعلمين، وحلينا مع بعض الكثير من المشاكل».

وعن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية بالكامل، أشار وزير التعليم الى أنه فى مرحلة الثانوية كان يتم تدريس 32 مادة، مواصلا: «المركز القومي للبحوث فيه 120 أستاذ بكليات التربية، طلبنا منهم دراسة حول أهم 20 دولة على العالم فى التعليم، وطلبنا منهم أن يدرسوا لنا الدول دي فى مرحلة الثانوية بتدرس كام مادة فى السنة وجدنا إن أقصي شيء يدرسوا من 6 إلى 8 مواد في السنة».

ولفت: "في الصف الأول الثانوي كان الطلاب يدرسون 14 مادة، وكان هناك من 7 الى 8 حصص في الأسبوع، وعند تقسيم 14 مادة على 35 أو 40 حصل، وكانت تصل الأمور الى أن بعض المواد مثل الفيزياء يدرس الطلاب حصتين فقط في الأسبوع.

وأردف:«قبل هيكلة المناهج كان المدرس يدخل للطالب يقوله أنا مش هقدر أخلص المنهج داخل المدرسة، وكان محتاج عدد ساعات أكبر، محتاجين نعلم أولادنا مهارات، وكان دايما يحصل ظلم للمعلمين، نريد أن نعلم أولادنا مهارات قيادة والعمل في مجموعة، وبالتالى لم يكن هناك وقت متاح».

وتابع: « بالتالي قلنا إننا سنعيد هيكلة المرحلة الثانوية، والهدف منها إتاحة وقت للمواد الأساسية مثل الرياضيات واللغة العربية والفيزياء والكيمياء حتى يتم الإنتهاء من تدريس المنهج داخل المدرسة».

وأكمل: «عند حذف أو دمج بعض المواد، نظرنا الى بعض المواد مثل مادة الجيولوجيا والتي كانت حتى عام 1992 عبارة عن فصل فى مادة الأحياء، وقمنا بإعادتها الى مادة الأحياء وليست مادة منفصلة».

مادة التربية الإسلامية

وبالنسبة لمصير مادة التربية الدينية، أوضح: نعمل على إعداد منهج دين يحمل القيم الأساسية ويصبح الامتحان موحدا لجميع الطلاب المسلمين والمسيحيين، وذلك بعد لقائي بشيخ الأزهر والبابا تواضروس.