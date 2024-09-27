عدد حلقات مسلسل البحث عن علا 2
انتظر عشاق مسلسل البحث عن علا إطلاق الموسم الثاني منه، ولقد أطلقت منصة Netflix مؤخرًا المسلسل كاملا دفعة واحدة.
عدد حلقات مسلسل البحث عن علا 2
ويبحث عشاق المسلسل عن كل تفاصيله، خاصة عدد حلقات مسلسل البحث عن علا 2، ويتكون الموسم الثاني من المسلسل من 6 حلقات وفرتهم المنصة أمس الخميس ٢٦ سبتمبر.
ويشارك في بطولة مسلسل البحث عن علا في موسمه الثاني إلى جانب هند صبري كل من سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، طارق الإبياري، ظافر العابدين، وإخراج هادي الباجوري.
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