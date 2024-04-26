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اقتصاد

الأسهم الأوروبية تتلون بالأحمر في ختام حركة تداولات الأسبوع لهذا السبب

مؤشرات التداول، فيتو
مؤشرات التداول، فيتو

الأسهم الأوروبية ، تراجعت  الأسهم الأوروبية  بختام حركة تداولات هذا الأسبوع، متأثرة بأرباح ضعيفة من قطاع الأغذية بالاضافة الى قطاع المدفوعات الرقمية، بينما تأثرت المعنويات أيضا عقب بيانات أشارت لضعف نمو اقتصاد الولايات المتحدة.

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مؤشرات، فيتو 

 

المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 

ويمكن القول أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أغلق منخفضا بنسبة 0.7%بختام تداولات هذا الاسبوع  بعد أن كان قد خسر 1.3% بما يتماشى مع تراجع في الأسهم العالمية.

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كما تصدر قطاع البضائع الصناعية خسائر القطاعات بهبوطه 1.8%، إذ تراجع سهم شركة أدين 18.4% بعد مبيعات أقل من المتوقع في الربع الأول ومخاوف المحللين من تسجيل الرسوم المحصلة أدنى مستوى على الإطلاق، حسب  "رويترز".

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مؤشرات التداول، فيتو 

 

حركة أهم المؤشرات العالمية بالتداولات 

كما هبط سهم نستله 2% بعدما أخفقت أكبر شركة للأغذية المعبأة في العالم في تحقيق تقديرات نمو المبيعات في الربع الأول، مما أدى إلى انخفاض قطاع الأغذية والمشروبات 1.1%.

جدير بالذكر خسر قطاع التكنولوجيا 1% أيضا مقتفيا أثر هبوط حاد لنظرائه بعدما أشارت شركة ميتا بلاتفورمز إلى أن استثماراتها في الذكاء الاصطناعي قد تستغرق أعواما لتؤتي ثمارها، كما أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأميركي نما بأبطأ وتيرة منذ قرابة عامين، مما نال من المعنويات المنخفضة بالفعل، لكن تسارع التضخم عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لن يخفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر 2024  . 

 

أسهم أوروبا تنخفض قبل قرارالمركزي الأوروبي بشأن الفائدة

جدير بالذكر فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض مطلع الشهر الجارى في ظل إحجام المستثمرين عن المشاركة قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية، بينما حدت مكاسب سهم شركة بريتش بتروليوم البريطانية للطاقة وأسهم شركات التعدين من الخسائر.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة بعدما سجل أقوى أداء له، كما ابتعد المتعاملون عن الرهانات الكبيرة قبل صدور بيانات التضخم الأميركية الرئيسية وقرار البنك المركزي الأوروبي مما قد يحدد التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة. 

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