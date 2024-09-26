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أخبار مصر

وزير التعليم: كثافات الفصول لا تتجاوز 50 طالبا، وهذا موعد إنهاء عجز المعلمين

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، فيتو
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أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أن هناك خطة لتطوير منظومة التعليم وفقا للإمكانيات المتاحة، قائلا: إن أبرز التحديات التي واجهتنا تكمن في وجود عجز في 250 ألف فصل دراسي، و640 ألف معلم والكثافات الكبيرة في الفصول".

 

كثافات الفصول في المدارس بعد انطلاق العام الدراسي

وأكد خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة" المذاع على قناة "اكسترا نيوز": كل مدارس مصر الآن لا تتجاوز بها كثافات الفصول 50 طالبا.

موعد حل مشكلة عجز المعلمين

وأكد وزير التربية والتعليم: خلال الأيام القليلة المقبلة سنحل مشكلة عجز المعلمين في المدارس بشكل نهائي.
 

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وأشار إلي أن هناك نقاشات مع مديري الإدارات والمدارس في جميع محافظات مصر لحل الأزمة.
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وزير التعليم كثافات الفصول عجز المدرسين قناة اكسترا نيوز محمد عبد اللطيف

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