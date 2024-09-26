وزير التعليم: كثافات الفصول لا تتجاوز 50 طالبا، وهذا موعد إنهاء عجز المعلمين

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أن هناك خطة لتطوير منظومة التعليم وفقا للإمكانيات المتاحة، قائلا: إن أبرز التحديات التي واجهتنا تكمن في وجود عجز في 250 ألف فصل دراسي، و640 ألف معلم والكثافات الكبيرة في الفصول".

كثافات الفصول في المدارس بعد انطلاق العام الدراسي

وأكد خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة" المذاع على قناة "اكسترا نيوز": كل مدارس مصر الآن لا تتجاوز بها كثافات الفصول 50 طالبا.

موعد حل مشكلة عجز المعلمين

وأكد وزير التربية والتعليم: خلال الأيام القليلة المقبلة سنحل مشكلة عجز المعلمين في المدارس بشكل نهائي.

