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تأهل فريقين من طلبة هندسة المنصورة في المسابقة العالمية AAKRUTI Global 2024 Egypt

الفريق الفائز، فيتو
الفريق الفائز، فيتو

أعلن الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الخميس، عن تأهل فريقين من طلبة كلية الهندسة فى المسابقة النهائية العالمية AAKRUTI Global 2024 Egypt، والتى أقيمت برعاية فرع شركة Cadcam بمصر، وتمت التصفية على مستوى مصر وفازت كلية الهندسة جامعة المنصورة بالمركز الأول والعاشر من أصل ١٥٦ فريقا متنافسا.

وأكد الدكتور شريف خاطر على أهمية دور الجامعة في استثمار مهارات الشباب، مشيرًا إلى اهتمام جامعة المنصورة بتكثيف الأنشطة الطلابية باعتبارها البوابة الرئيسية لاكتشاف مواهبهم وتحويلهم إلى علماء ونوابغ في المستقبل.

وأشار الدكتور شريف بدوي عميد كلية الهندسة إلى فوز أحد الفريقين بالمركز الأول  بمشروع "زجاجة مصنوعة من مواد صديقة للبيئة تقوم بفلترة المياه الملوثة من أى مصدر مائى وتوفير مياه نظيفة صالحة للشرب" والذى يحمل اسم Bio bottle، تحت اشراف دكتور أحمد سامح عبدالعزيز المدرس بقسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي، وضم الفريق الطلاب: منار  الحسيني رشاد، هدير السعيد شلبي، محمد معوض فؤاد، أحمد حسين ابو زيد، أحمد مصطفي قنديل.

تصميم وحده لانتاج الهيدروجين كوقود للسيارات صديق للبيئة 

بينما حصل الفريق الآخر على المركز العاشر بمشروع "تصميم وحده لانتاج الهيدروجين كوقود للسيارات صديق للبيئة باستخدام  التحليل الكهربائي للمياه" Green hydrogen، تحت إشراف د.مني أبو العز المدرس بقسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي، وضم الفريق الطلاب: أحمد محمد سعيد، محمد السعيد شحاته، محمود علاء محمود والي، محمد أشرف علي.

جدير بالذكر أن الفريق الفائز بالمركز الأول تاهل للمشاركة في المسابقة العالمية التي ستقام بالهند.

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