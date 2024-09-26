بمجسمات توت عنخ آمون ونفرتيتي، جامعة الأقصر تحتفل بيوم السياحة العالمي

دشن مركز تنمية الحرف اليدوية والتقليدية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بجامعة الأقصر ورشة عمل بعنوان (صناعة قناع توت عنخ أمون بالريزن والجبس) لـ 22 طالبا وطالبة من طلاب مدرسة العوامية الرسمية الابتدائية بالأقصر، اليوم الخميس، وتزامنًا مع احتفالات محافظة الأقصر باليوم العالمي للسياحة، وتحت رعاية الدكتورة صابرين عبدالجليل القائم بعمل رئيس جامعة الأقصر.

اليوم العالمي للسياحة 2024

كما تم تنفيذ بعض النماذج والمجسمات الجبس داخل قوالب الرابر سيلكون ومنها قناع توت عنخ أمون ورأس تمثال الملك رمسيس الثاني ورأس تمثال الملكة نفرتيتي وبعض الشخصيات الكرتونية الأخري المفضلة لدي الأطفال.

وتهدف ورشة العمل إلي إكساب أطفال المدارس الابتدائية مهارات التشكيل والصب باستخدام خامات بسيطة وآمنة من جهة، وصنع مجسمات تحمل طابع المحافظة العريق كقناع توت عنخ أمون من جهة أخري، وإشراك أطفال المراحل الابتدائية بمحافظة الأقصر في الاحتفال بالأعياد والمناسبات العالمية والقومية كاليوم العالمي للسياحة ، بجانب إدراج أنماط وألوان مختلفة من الأنشطة وورش العمل داخل الصفوف الدراسية للمراحل الابتدائية لتعميق الهوية الوطنية في نفوس الأطفال.

أشرف على الورشة الدكتور خالد عبد النعيم عميد كلية الآثار جامعة الأقصر، والدكتور عز عربي وكيل كلية الآثار لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، الدكتور رضا عطا الله مدير مركز تنمية الحرف اليدوية والتقليدية والمشروعات الصغيره ومتناهية الصغر بجامعة الأقصر، والدكتور هناء حامد مدير مكتبة تنمية البيئة بجامعة الأقصر وعدد من مسئولي المكتب، صباح عواد رئيس مجلس إدارة جمعية بادر للتنمية، ونوال محمد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر.

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