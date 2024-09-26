الخميس 26 سبتمبر 2024
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نائب وزير التعليم يتفقد مدارس الجيزة لمتابعة سير العملية التعليمية (صور)

نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم يتفقد مدارس الجيزة لمتابعة سير العملية

قام الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، بزيارة تفقدية لعدد من مدارس إدارتي جنوب الجيزة والعمرانية، وذلك اليوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2024، في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على متابعة سير العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

رافق نائب الوزير في هذه الزيارة أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، حيث قاموا بتفقد عدد من المدارس، منها: طه حسين الإعدادية بنين، المنيب الإعدادية بنات، نجيب محفوظ الابتدائية، الوسام الرسمية لغات، المنى الابتدائية، اليسر الابتدائية، اليسر الإعدادية، الشهيد أحمد على الحجاز الثانوية، والهرم الثانوية بنات.

وهدفت هذه الزيارة إلى تقييم جودة العملية التعليمية في المدارس، ومتابعة كثافة الفصول، ونظافة المباني والمرافق، والتأكد من وجود هيئة التدريس كاملة والتزامهم بالمناهج الدراسية، وتوافر المقاعد والديسكات، وتسليم الكتب الدراسية للطلاب بانتظام.

 

نائب وزير التعليم يشدد على اتخاذ التدابير الاحترازية

وأكد وكيل الوزارة على أهمية دخول الطلاب إلى الفصول الدراسية بشكل تدريجي خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، وذلك لتجنب التكدس وتداخل المراحل التعليمية، حفاظًا على سلامة الطلاب.

وحرص نائب الوزير على التواصل مع أولياء الأمور والاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم، كما وجه مديري المدارس بتخصيص وقت لاستقبال أولياء الأمور وحل مشاكلهم.

كما قام نائب الوزير أيضًا بتفقد قسم رياض الأطفال، مما يؤكد اهتمام الوزارة بالتعليم المبكر وتوفير بيئة تعليمية محفزة للأطفال.

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