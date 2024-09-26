الكاف يعلن مواعيد تصفيات أمم أفريقيا للمحليين بمشاركة 19 منتخبا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ‎كاف، إقامة النسخة المقبلة من بطولة الأمم للاعبين المحليين بمشاركة 19 منتخبا بينها 3 من اتحاد شمال إفريقيا.

وأكد الكاف أن الدور الأول من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للمحليين سيقام بين ٢٥و٢٧ أكتوبر للذهاب والإياب بين ١ و١٣ نوفمبر بينما الدور الثاني يقام بالثلث الأخير من ديسمبر.