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محافظات

محافظ البحيرة تفتتح مبنى الحملة الميكانيكية بحوش عيسى لتطوير البنية التحتية

إفتتاح بحوش عيسي,
إفتتاح بحوش عيسي, فيتو

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، مبنى الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بحوش عيسى، والمقام على مساحة 2050 مترًا مربعًا، بالتزامن مع إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" وضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

أهمية الصيانة الدورية لتلك المعدات لضمان كفاءتها

وخلال الافتتاح تفقدت الدكتورة جاكلين عازر المبنى الإداري والجراج والورشة، واطلعت على المعدات المستخدمة في الحملة الميكانيكية، مشددةً على أهمية الصيانة الدورية لتلك المعدات لضمان كفاءتها وتحقيق أقصى استفادة منها في تحسين مستوى النظافة والخدمات العامة.

حضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمركز حوش عيسى

وأكدت أن صيانة المعدات بشكل دوري يعزز قدرتها على أداء المهام المطلوبة بفعالية، مما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،حضر الافتتاح وتفقد المبنى والمعدات، الدكتور حازم الديب - نائب محافظ البحيرة، واللواء حسن موافي - السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس - السكرتير العام المساعد، والعميد حسام شبل - المستشار العسكري، والدكتورة رشا فوزي - مساعد محافظ البحيرة لشؤون الصحة والمبادرات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمركز حوش عيسى وأبو المطامير ورئيس مركز ومدينة حوش عيسى.

 

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الدكتورة جاكلين عازر البحيرة الحملة الميكانيكية حوش عيسى بداية جديدة لبناء الإنسان المصري

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