166 دولارا زيادة في سعر أوقية الذهب خلال سبتمبر

قفزت سعر أونصة الذهب نحو 166 دولارا خلال الشهر الجاري داخل البورصة، وقبل أيام قليلة من انتهاء الشهر.

وارتفع سعر أونصة الذهب من 2500 دولار في بدايه الشهر الى 2666 دولارا.

أسعار الذهب العالمية في البورصة

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، وظلت قريبة من مستويات قياسية مرتفعة في حين كانت القراءات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية تلوح في الأفق أيضًا.

وتعرضت أسواق المعادن لضغوط بسبب انتعاش الدولار بين عشية وضحاها، حيث ارتفع الدولار من أدنى مستوياته في أكثر من عام وسط تكهنات مستمرة حول كيفية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر بعد خفضها بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 2661.78 دولارًا للأوقية، في حين استقرت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي في ديسمبر عند 2685.0 دولارًا للأوقية ووصلت الأسعار الفورية لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى قياسي عند 2670.52 دولارًا أمس الأربعاء وظل المعدن الأصفر مرتفعًا بالقرب من قممه الأخيرة.