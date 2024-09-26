معرض للمنتجات اليدوية والحرفية بالنادي الاجتماعي باستاد المنصورة (صور)

نظمت مديرية تضامن الدقهلية بالتعاون مع جمعية الأسر المنتجة، أيادي مصر معرضا لعرض المنتجات اليدوية والحرفية والمفروشات والإكسسوارات.

المعارض تهدف إلى تقديم الدعم للأسر المنتجة

تفقدت الدكتورة ماجدة جلالة المعرض وأكدت أن تنظيم تلك المعارض يهدف إلى تقديم الدعم للأسر المنتجة، من خلال توفير أماكن لهم بالمجان لعرض منتجاتهم أمام الجمهور.

أجهزة الدولة تعمل على تشجيع الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات البسيطة

كما أوضحت "جلالة" أن جميع أجهزة الدولة تعمل على تشجيع الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات البسيطة وذلك من خلال توفير أماكن لعرض منتجاتهم، والدولة المصرية تبذل أقصى جهد لدعم وتشجيع الصناعات الصغيرة لرفع مستوى المعيشة ودفع عجلة الإنتاج في شتى المجالات.

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حضر المعرض أيمن إبراهيم مدير إدارة الأسر المنتجة، هانم التهامي منسق منصة أيادي مصرية بمحافظة الدقهلية وعدد من أعضاء ومديري جمعية الأسر المنتجة ومركز التكوين المهني وممثلي الجمعيات المشاركة.

وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتور احمد انور العدل نائب المحافظ وإشراف الدكتورة ماجدة جلالة "مدير تضامن الدقهلية".

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