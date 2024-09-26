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محافظات

منعا لاستغلال السائقين وبـ 3 جنيهات، الطفطف بديل التوك توك في الدقهلية (فيديو وصور)

الطفطف بشوارع دكرنس
الطفطف بشوارع دكرنس

أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “منعا لاستغلال السائقين وبـ 3 جنيه بس للفرد.. الطفطف بديل التوكتوك في الدقهلية”.

 

والتقت فيتو بالمواطنين مستقلي الطفطف بشوارع دكرنس وأشادوا به كوسيلة مواصلات متوفره رفعت عن كاهل المواطن وخاصة رب الأسرة.

ومن جانبه، أوضح المحاسب أحمد البنداري "مدير عام المواقف بمحافظة الدقهلية" أن 3 طفاطف بمدينة دكرنس تم توزيعها على 3 خطوط تجوب مدينة دكرنس بالكامل.

وأوضح أن التفكير بالطفطف في دكرنس جاء عقب تشغيل السرفيس الداخلي بأجرة ٣ جنيهات لربط المدينة بالموقف الحضاري عقب افتتاحه وتشغيله.

وقالت آمال بركات إن فكرة الطفطف انتصرت ولاقت قبولا كبيرا من الأهالي ونطالب بزيادة الطفطف من 3 إلى 6 وحدات. 

وكان اللواء طارق مرزوق محافظ قد أعلن التشغيل التجريبي للطفطف بمدينة دكرنس وانتهت فترة التدريب بالمجان وأصبح التشغيل فعلي بعد أن نال إعجاب الكثير من أبناء مدينة دكرنس كوسيلة نقل داخلية بالمدينة. 

وكان الأسبوع الأول بالمجان وبدأ اليوم العمل بالأجرة 3 جنيهات وبالمجان لذوي الاحتياجات الخاصة.

 

وقال " محافظ الدقهلية" إنه سيتم استخراج كارنيه اشتراك شهري لطلاب المدارس والجامعات وأسرهم بقيمة 50 جنيها فقط في الشهر علي أن يتمتع بهذه الميزة من يحمل الكارنيه حامله سواء كان الطالب أو أحد أفراد أسرته دعمًا لهم  .

وكلف اللواء " طارق مرزوق" المحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة بالتنسيق مع الدكتورة آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس ومتابعة التشغيل التجريبي للطفطف بمدينة دكرنس كتجربة أولى وبعد نجاح التجربة تم تعميمها علي مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وثمن " محافظ الدقهلية" الدور المجتمعي الذي قام به القبطان السيد حمدي ابن مدينة دكرنس من خلال توفيره وتشغيل مشروع الطفطف لخدمة أبناء مدينة دكرنس مساهمة منه.

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