رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر: عودة الأفواج الفرنسية والإنجليزية (فيديو)

قال الخبير السياحي محمد عثمان رئيس لجنة تسويق الثقافية بالأقصر، إن المدينة الفرعونية ظهرت اليوم الخميس في أبهى صورها أمام أنظار العالم في احتفالها الخاص من معبد الكرنك بيوم السياحة العالمي.

رئيس لجنة تسويق الثقافية بالأقصر: الموسم السياحي 2024 سيشهد تدفقات سياحية

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر أن الموسم السياحي الشتوي 2024، موسم مبشر بتدفات الأفواج السياحية من الجنسية الفرنسية، عقب عودتهم من المعرض الدولي بفرنسا، بمعدل 6 إلى 10 طائرات في منتصف شهر أكتوبر المقبل من العام الجاري، وفي مطلع نوفمبر عودة السياحة الانجليزية بعد اندثار دام أكثر من 11 عاما.

وأكد الخبير السياحي في تصريحات خاصة لـ بوابة «فيتو» أنه مازالت إسبانيا تواصل التدفقات السياحية للعام الـ4 على التوالي، فضلا عن الوفود الصينية وشرق آسيا، ليكون الموسم هذا العام الأكثر إقبالا رواجا من بين الأعوام الماضية.

وأوضح "عثمان" أن نسب زيادة الإقبال المتوقعة تأتي وفقًا لزيادة الانفتاح وتنوع المنتج السياحي حيث انه قديما كان الاعتماد على أوروبا القديمة، أما الآن السوق الآسيوية وشرق آسيا والتنين عائدة بكل قوة، فضلًا عن عودة سياحة المؤتمرات حيث أن الأقصر تستضيف 48 مؤتمرا ما بين زراعي واقتصادي ومحلي ودولي.

وأشار إلى أن الأقصر تنافس هذا الموسم بسياحة المؤتمرات عن شرم الشيخ، من حيث البنية التحتية الرائعة ومجموعة الاكتشافات الأخيرة، لافتًا إلى أنه رغم الظروف المحيطة السياسية المحيطة حول مصر، إلا أن الجمهورية المصرية تحافظ على أمنها واستقرارها ونصيبها من كافة أنواع السياحية المختلفة.

الأقصر تحتفل بيوم السياحة العالمي

كانت محافظة الأقصر احتفلت بيوم السياحة العالمى اليوم الخميس بساحة معابد الكرنك بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر،تحت شعار " السياحة والسلام"، تضمنت الاحتفالية، عروض موسيقى المزمار والخيول العربية وعروض غنائية وفلكلورية بالأزياء الفرعونية، إلى جانب العروض الفنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية، بحضور العشرات من السياح بمختلف الجنسيات الذين حرصوا على التحدث والتقاط الصور التذكارية مع محافظ الأقصر ابتهاجا بحفاوة الإستقبال حيث تم توزيع الورود والهدايا التذكارية عليهم.

وتهدف الفعالية إلى تعزيز الوعي بالقيمة الشاملة للسياحة، بمشاركة واسعة من المؤسسات والجهات الفاعلة في المحافظة لضمان نجاح الاحتفالية وتحقيق أهدافها، واستكمالا للفاعليات من المقرر ان تُعقد مساء اليوم ندوة ثقافية وأثرية في مكتبة مصر العامة، لزيادة الوعي بأهمية السياحة من جوانبها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

يذكر أنه يتم الاحتفال بيوم السياحة العالمي في يوم 27 من شهر سبتمبر من كل عام بهدف تعزيز الوعي بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية للسياحة.

وحضر الاحتفال الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر والعميد عمرو حسن رئيس الأدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وعبد الحارث زيادة مدير عام الإدارة العامة للتنمية السياحية ووكلاء الوزارات المعنية وأعضاء غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر ومسئولو الآثار والسياحة والصوت والضوء وعددا من أعضاء مجلس النواب.