الداخلية تنظم احتفالية بمناسبة العام الثالث لمبادرة «جيل جديد» (فيديو)
نظمت وزارة الداخلية إحتفالية بمناسبة العام الثالث على مبادرة «جيل جديد» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وشهدت الاحتفالية، حضور عدد من مشاهير الفن، والمؤثرين على منصات السوشيال ميديا، والذين التقطوا الصور مع المشاركين بالمبادرة.
وتواصل مبادرة جيل جديد دورها فى الارتقاء بثقافة شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة وتعريفهم بالإنجازات الوطنية التى تعكس إرادة وعزيمة المصريين.
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