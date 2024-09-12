الخميس 12 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

حقيقة نشر منظمة إسرائيلية فيديو احتراق المسجد الأقصى

لقطة من فيديو إحتراق
لقطة من فيديو إحتراق الأقصى، فيتو

 نشرت منظمة "نشطاء جبل الهيكل" الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، اليوم الخميس، "مشاهد افتراضية، تظهر احتراق المسجد الأقصى.

بن غفير يقتحم الأقصى، فيتو 

 أعضاء المنظمة اليمينية

 ونشرت المنظمة الإسرائيلية، الفيديو بعنوان "قريبًا في هذه الأيام.. هذا هو النصر المطلق"، على حد قولها.

وتأسست المنظمة اليهودية المتطرفة على يد ضابط في جيش الإحتلال الإسرائيلي جيرشون سالمون، عام 1967. ويدعو أعضاء المنظمة اليمينية، إلى هدم المسجد الأقصى، وكذلك طرد المسلمين والمسيحيين خارج ما يسمونه بـ "أرض إسرائيل".


وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قال إنه "خلافا لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فإن سياستي هي أنه بإمكان اليهود الصلاة في المسجد الأقصى".

 

https://x.com/sputnik_ar/status/1834190218351763459?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1834190218351763459%7Ctwgr%5E8123e447c409457d2b85f3cb7d17cc2f7996ea3f%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fsarabic.ae%2F20240912%2FD985D986D8B8D985D8A9-D8A5D8B3D8B1D8A7D8A6D98AD984D98AD8A9-D8AAD986D8B4D8B1-D981D98AD8AFD98AD988-D985D8ABD98AD8B1D8A7-D984D984D8ACD8AFD984-D98AD8ADD8A7D983D98A-D8A7D8ADD8AAD8B1D8A7D982-D8A7D984D985D8B3D8ACD8AF-D8A7D984D8A3D982D8B5D989-1092637971.html

 

نتنياهو، فيتو 

المسلمون غير مسموح لهم بالصلاة فى الأقصى

 وتابع بن غفير: "إذا قلت إن المسلمين غير مسموح لهم بالصلاة، فإنك ستقتلني"، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد تمييز بين اليهود والمسلمين، وبالتالي فإن المسلمين مسموح لهم بالصلاة في أي مكان، حتى في الحائط الغربي"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وتعرض بن غفير، لانتقادات حادة من جانب مسؤولين إسرائيليين، في أعقاب تصريحاته بشأن المسجد الأقصى، فقد دعا وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى التحرك فورا ضد تصريحات بن غفير، معتبرًا أن "كلماته غير المسؤولة تختبر تحالفات إسرائيل الاستراتيجية مع الدول الإسلامية، التي تشكل تحالفا في الحرب ضد محور الشر الإيراني".
كما انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، بن غفير، بسبب تصريحاته عن المسجد الأقصى.

مستوطنون يقتحمون الأقصى، فيتو 

اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى

وشدد لابيد عبر منصة "إكس"، بأن "المنطقة بأسرها ترى ضعف نتنياهو في مواجهة بن غفير، فهو غير قادر على السيطرة على الحكومة، حتى عندما تكون هذه محاولة واضحة لتقويض أمننا القومي. لا توجد سياسة ولا استراتيجية، وفي الواقع لا توجد حكومة".
يشار إلى أنه خلال الشهر الجاري، اقتحم مئات المستوطنين، بحماية الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، إن "نحو 1200 مستعمر اقتحموا باحات المسجد الأقصى في الساعات الأولى من الاقتحام".
وحمَّلت الرئاسة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية "مسؤولية ممارسات المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك، وخطورتها في استفزاز مشاعر الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين".
 

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