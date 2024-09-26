مانشستر سيتي ينتصر على رابطة الدوري الإنجليزي في قضية انتهاك القواعد المالية

كشفت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن نادي مانشستر سيتي قد حقق انتصارًا قانونيًا على رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس.

ووفقًا لتقرير "دايلي ميل"، فإن بطل البريميرليج، قد ضمن لنفسه انتصارًا على رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن مزاعم انتهاكات للقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مانشستر سيتي ينتصر على رابطة الدوري الإنجليزي

وكشفت دايلي ميل أنه تم إسقاط التصويت على تعديلات قواعد APK، والذي يتطلب من الأندية تقديم العقود التجارية إلى رابطة الدوري، في اجتماع عقد، اليوم الخميس، بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالتالي نجح مانشستر سيتي في تحديه القانوني، وثبت عدم إخلاله بالقواعد.

وبحسب التقرير، لن يكون هناك جدوى من تعديل قواعد المعاملات المالية المرتبطة بالدوري الإنجليزي، التي قد يتم تغييرها أو إزالتها قريبًا، فيما يوصف أيضًا بأنه "تطور ضخم محتمل" للبطولة.

ويعني سحب التصويت على قواعد "APT" أن القوانين قد تتم إزالتها أو تعديلها، وبالتالي لن يتم محاسبة النادي على قوانين سيتم تعديلها أو إلغاؤها بالكامل، وهذا قد يؤثر بشكل مباشر على 115 اتهامًا وجهها البريميرليج لمانشستر سيتي".

يذكر أن مانشستر سيتي الذي فاز بثمانية ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات، وكأس الرابطة 6 مرات، وكأس السوبر الأوروبية، وكأس العالم للأندية قد اتُهم بارتكاب 115 انتهاكًا للقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي العام 2023، قال النادي إنه فوجئ بإعلان رابطة الدوري عن الاتهامات، مضيفًا: "يرحب النادي بمراجعة هذه المسألة من قبل لجنة مستقلة، للنظر بشكل حيادي في الأدلة الموجودة لدعم موقفها".

وفي العام 2020، تم منع مانشستر سيتي من المشاركة بدوري أبطال أوروبا لمدة عامين من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب المبالغة في تقدير إيرادات الرعاية بين عامي 2012 و2016، لكن الفريق استأنف الحكم أمام محكمة التحكيم الرياضية، وكللت جهوده بالنجاح.