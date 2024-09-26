الخميس 26 سبتمبر 2024
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كان بيقوم بصيانة الفصول بنفسه، مدير مدرسة يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء عمله بالدقهلية

مدير المدرسة المتوفى
مدير المدرسة المتوفى بالدقهلية، فيتو

سيطرت حالة من الحزن على طلاب ومدرسي وموظفي مدرسة عزبة الدوار التابعة للإدارة التعليمية بشربين، بمحافظة الدقهلية، لوفاة مدير المدرسة بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، أثناء أداء عمله.

وكان محمد أبو العلا، مدير المدرسة تعرض لأزمة قلبية أثناء تأدية عمله، وعلى الفور قام زملائه بالمدرسة بنقله للمستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. 

وأكد عدد من زملاء المدير بأنه كان متفاني في عمله، وتوفي وهو يقوم بالعمل والمرور على الفصول وعلى احتياجات الطلاب.

وقام أهالي القرية بتشيع الجثمان، وحضر فيه عدد من المدرسين الذين أكدوا أن المتوفى كان يقوم بصيانة الفصول بنفسه كل بداية عام دراسي من أجل تأمين الطلاب.

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