الخميس 26 سبتمبر 2024
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"الأوقاف" تفتح باب المشاركة في الكتابة حول محاورها الاستراتيجية الأربعة، رابط الاشتراك

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو
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أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح المشاركة في الكتابة حول محاورها الاستراتيجية الأربعة، والمطلوب من كل من يستطيع من الأئمة المشاركة بكتابة مقال أو أكثر في محور من هذه المحاور الاستراتيجية أو جميعها، وجاءت المحاور كالتالي:

المحور الأول: مواجهة التطرف - من خلال مواجهة فكرية جادة في كل ما يتعلق بمفاهيم الفكر المتطرف، ومحاربة كل صور الإرهاب والتطرف والتكفير والعنف، وتفكيك منطلقات وأفكار هذه التيارات.

المحور الثاني: مواجهة التطرف اللاديني - المتمثل في تراجع القيم والأخلاق مثل مواجهة الإلحاد، والإدمان، والانتحار، والتنمر، والتحرش، والزيادة السكانية، وارتفاع معدلات الطلاق، وفقدان الثقة، مواجهة شاملة لكل مظاهر التراجع القيمي والأخلاقي.

محاور وزارة الأوقاف لتجديد الخطاب الديني 

المحور الثالث: بناء الإنسان - من خلال بناء شخصية الإنسان ليكون قويا شغوفًا بالعلم شغوفا بالعمران واسع الأفق وطنيا منتميا مقدما الخير للإنسانية وأن يكون إنسانًا سعيدًا وأن يقدم الخير والنفع للناس.

المحور الرابع: صناعة الحضارة - من خلال الابتكار في العلوم والمساهمة في عالم الذكاء الاصطناعي وفي اختراق أجواء الفضاء وفي ابتكار النظريات والحلول العلمية لعلاج أزمات الإنسان وللإجابة على الأسئلة الحائرة.

وأشارت الأوقاف أنه حرصًا منها على تحفيز الأئمة والخطباء، واكتشاف مواهبهم وتفعيلها، وحشد طاقاتهم وجهودهم لصناعة منظومة عمل فكري منير يحقق مقاصد الشريعة ويحمي الوطن ويبنيه فإن وزارة الأوقاف قررت أن تفتح باب المشاركة من خلال الكتابة في أحد هذه المحاور الاستراتيجية الأربعة.


وسوف يتم تقييم المقالات الواردة، واختيار أجودها بحثا ومعالجة للفكرة وجمعا للمادة العلمية وتحليلا، وابتكارا، على أن يتم نشر ما يتم اختياره وفق المعايير العلمية من تلك المقالات للنشر في مجلة منبر الإسلام، أو على صفحات الوزارة، أو تكريم أصحابها

على أن يتم إرسال المقالات عبر هذا الرابط 
 

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