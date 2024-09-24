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أخبار مصر

الأوقاف تفتتح 14 مسجدًا الجمعة المقبل

المساجد الجديدة،
المساجد الجديدة، فيتو
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 تفتتح وزارة الأوقاف يوم الجمعة القادم 14 مسجدًا، في إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل، منها 8 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وتطويرًا ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 220مسجدًا، منها 179مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و41 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من المساجد

 كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12301 مسجد، بتكلفة تقدر بنحو 19 مليارًا و378 مليون جنيه.
 

خريطة افتتاح المساجد الجديدة

 في مديرية أوقاف أسيوط تم إحلال وتجديد مسجد عمرو بن العاص، عزبة أبو الليف، القصير، مركز القوصية، وإنشاء مسجد المهيمن، كوم إنجاشة، مركز ديروط.
وفي مديرية أوقاف سوهاج تم إحلال وتجديد مسجد التوحيد، غرب مدرسة اللغات، مركز جهينة، ومسجد فزارة الكبير، مركز جهينة، وصيانة وتطوير مسجد آل الكاملي، المحامدة البحرية، مركز سوهاج.


وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ تم إحلال وتجديد المسجد الكبير،  قرية التفتيش، مركز سيدي سالم.
وفي مديرية أوقاف الجيزة تم إنشاء مسجد خاتم المرسلين، الشوبك الشرقي، مركز الصف.
وفي مديرية أوقاف قنا تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن، قرية الرفشة، مركز أبو تشت، وصيانة وتطوير مسجد الشيخ عبد الله منصور أبو دياب شرق، دشنا، ومسجد الرحمة، الكوم الأحمر، فرشوط.


وفي مديرية أوقاف الدقهلية تم إحلال وتجديد مسجد البقرية، قرية أوليلة، مركز ميت غمر، وصيانة وتطوير مسجد الشرقيين الكبير، مركز السنبلاوين.
وفي مديرية أوقاف الأقصر تم صيانة وتطوير مسجد الضوي، بندر إسنا، ومسجد الرحمن، نجع الزمامي، قامولا، قرنة.

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