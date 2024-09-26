تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الإفريقي

يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في التاسعة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.

تردد قناة بي إن سبورتس المجانية نايل سات 2024

1- التردد: 11566

2- الاستقطاب: أفقي

3- معدل الترميز: 27500

4- معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة إم بي سي مصر المجانية نايل سات 2024

تردد mbc مصر hd جاء كالتالي:

1- التردد: 12015

2- الاستقطاب: عمودي

3- معدل الترميز: 27500

4- معدل تصحيح الخطأ: 5/6

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم في السابعة مساء استعداداته على ملعب الهلال السعودي استعدادا لمواجهة الزمالك في التاسعة مساء غد الجمعة على كأس السوبر الإفريقي.