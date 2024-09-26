الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ شمال سيناء يبحث إجراءات إنشاء مكتبة مصر العامة بالعريش

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء خلال الاستقبال

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة والوفد المرافق له، في مكتبه بمدينة العريش.

 

محافظ شمال سيناء يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة


وأكد المحافظ صدور قرار تخصيص قطعة أرض للبدء في إجراءات إنشاء مكتبة مصر العامة بمدينة العريش كنواة لمشروع المكتبات العامة علي مستوي المحافظة.

وأضاف المحافظ  إن اقامة مكتبة عامة بشمال سيناء يخدم الطلبة وأهالي المحافظة وتضم كتبا لكبار الكتاب والأدباء وكتب الأطفال، وكذلك نادي تكنولوجي وقاعات لأنشطة الأطفال وقاعات للتدريب وورش عمل للكبار ومسرح وقاعة عرض.


وأشار المحافظ إلي  توفير مكتبة متنقلة تتجول في مختلف إحياء محافظه شمال سيناء.

محافظ شمال سيناء يلتقي مشايخ وعواقل وأهالي قرية نجع شيبانة برفح (صور)

محافظ شمال سيناء يوزع وثائق التصادق على زواج البادية بقرية نجع شيبانة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء بشمال سيناء صندوق مكتبات مصر العامة شمال سيناء صندوق مكتبات مصر محافظ شمال سيناء محافظة شمال سيناء

الأكثر قراءة

بدء غلق المحلات والكافيهات حسب التوقيت الشتوي غدًا

أول رد من التعليم على ارتداء مدير مدرسة زي الطلاب بالجيزة

بسبب خلافات الجيرة، إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بالأقصر

دولة عربية تعلن التوقف تمامًا عن استيراد البنزين

عرض مذهل، نجم إنجلترا يكشف خطوة محمد صلاح المقبلة

تداول فيديو لأطباء يعترفون بالتحرش بالمريضات، والنقابة تحقق

بعد اتجاه الكويت لرفع أسعار البنزين للوافدين، هل تتخذ مصر القرار؟

نتيجة تقليل الاغتراب 2024، رابط مباشر للحصول على النتائج

منوعات

المزيد

حمى غرب النيل تصل إلى روسيا

أول جراحة عابرة للقارات، طبيب إسباني في فرنسا يزيل ورم مريض بالصين (فيديو)

خبراء الأرصاد الأمريكية يحذرون من تحول إعصار "هيلين" إلى عاصفة شديدة

روسيا: سبتمبر في موسكو الأكثر دفئا منذ عام 1879

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الإفريقي

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

ماذا قال إمام عاشور بالتحقيقات في اتهامه بالتعدي على فرد أمن مول شهير؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية متنوعة في ليلة الجمعة.. تعرف عليها

الإفتاء: المشاركة في ترويج الشائعات حرام شرعًا

هل عمليات تكميم المعدة لإنقاص الوزن حرام؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية