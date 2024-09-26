محافظ شمال سيناء يبحث إجراءات إنشاء مكتبة مصر العامة بالعريش

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة والوفد المرافق له، في مكتبه بمدينة العريش.

محافظ شمال سيناء يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة



وأكد المحافظ صدور قرار تخصيص قطعة أرض للبدء في إجراءات إنشاء مكتبة مصر العامة بمدينة العريش كنواة لمشروع المكتبات العامة علي مستوي المحافظة.

وأضاف المحافظ إن اقامة مكتبة عامة بشمال سيناء يخدم الطلبة وأهالي المحافظة وتضم كتبا لكبار الكتاب والأدباء وكتب الأطفال، وكذلك نادي تكنولوجي وقاعات لأنشطة الأطفال وقاعات للتدريب وورش عمل للكبار ومسرح وقاعة عرض.



وأشار المحافظ إلي توفير مكتبة متنقلة تتجول في مختلف إحياء محافظه شمال سيناء.