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محافظات

محافظ شمال سيناء يلتقي مشايخ وعواقل وأهالي قرية نجع شيبانة برفح (صور)

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء خلال اللقاء

 التقي اللواء دكتور خالد مجاور محمد محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، مشايخ وعواقل وأهالي قرية نجع شيبانة برفح، في حضور رئيسي مدينتي رفح والشيخ زويد.
 

محافظ شمال سيناء يلتقي مشايخ وعواقل وأهالي قرية نجع شيبانة برفح 

 وأكد المحافظ على اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة في شتى القطاعات وتوفير الخدمات المتنوعة للمواطنين، مشيرًا إلى عمل موازنة بين الاستثمارات التي تنفذها الدولة وبين مطالب المواطنين، وأنه لتحقيق ذلك يستمع للمواطنين خلال جولاته لمختلف المراكز والمدن والقرى والتجمعات.

 


 وأكد المحافظ أن زيارة قرية نجع شيبانة تأتي ضمن الزيارات التي يقوم بها لمختلف القرى والتجمعات ولقاء المواطنين، مشيرا إلى زيارة عدد من القرى والتجمعات في مختلف مراكز المحافظة منذ توليه مهام منصبه.


من جانبهم وجه مشايخ وعواقل وأهالي قرية نجع شيبانة برفح الشكر إلى محافظ شمال سيناء على الجهود المبذولة في خدمة أهالي المحافظة منذ توليه مهام منصبه كمحافظ لشمال سيناء.

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الشيخ زويد محافظ شمال سيناء سيناء

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