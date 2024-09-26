محافظ شمال سيناء يوزع وثائق التصادق على زواج البادية بقرية نجع شيبانة

قام اللواء دكتور خالد مجاور محمد محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، بتوزيع وثائق التصادق على زواج البادية علي 16 شخصا من أبناء قرية نجع شيبانة برفح، في حضور نوال سالم مدير فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء والقيادات التنفيذية ومشايخ القبائل والعواقل.

محافظ شمال سيناء يؤكد أهمية توثيق حالات زواج البادية

وأكد المحافظ أهمية توثيق حالات زواج البادية للحفاظ على حقوق وواجبات الزوج والزوجة والأبناء.

ووجه المحافظ الشكر إلي المجلس القومي للسكان بشمال سيناء علي الجهود المبذولة في خدمة المواطنين واستخراج الأوراق الثبوتية.

وقالت نوال سالم مدير فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، إن تسليم وثائق التصادق على زواج البادية بقرية نجع شيبانه جاء ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بشمال سيناء.