وزير البترول يشارك في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في تجمع البريكس

شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الخميس، في فعاليات الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في تجمع البريكس الذي تم عقده في العاصمة الروسية موسكو، ضمن اجتماعات مجموعة الطاقة لتجمع دول البريكس، على هامش فعاليات أسبوع الطاقة الروسي Russian Energy Week المنعقد خلال الفترة من 26 – 28 سبتمبر 2024.

وتناول الاجتماع الوزاري مناقشة تطوير قطاعات الطاقة في دول البريكس، والمجالات ذات الأولوية للتعاون على المدى المتوسط، في إطار التمديد القادم لخارطة الطريق للتعاون في مجال الطاقة لدول البريكس في ظل توسع تجمع البريكس بانضمام المزيد من الأعضاء. كما تم مراجعة نتائج أنشطة تجمع بريكس ضمن إطار منصة التعاون في أبحاث الطاقة لدول البريكس.

وافتتح المهندس كريم بدوي كلمته بتوضيح التحديات التي تواجهها الدول النامية في إطار السعي لتحقيق التنمية والالتزام بخفض الانبعاثات، وارتفاع الطلب على الطاقة وعدم توافر التمويل اللازم للدول النامية لتنفيذ مشروعات الطاقة وخفض الانبعاثات. مؤكدًا أن التغلب على هذه التحديات يتطلب تضافر الجهود والتعاون بين الحكومات والشركات العالمية، والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.

وأوضح بدوي أن دول مجموعة البريكس تلعب دورًا حاسمًا في صياغة مستقبل الطاقة العالمي، حيث تُعد اقتصادات دول مجموعة البريكس اقتصادات ناشئة كبرى ذات مزيج طاقة متنوع وتحديات تنموية فريدة، لافتًا إلى أهمية أن تولي دول البريكس اهتمامًا خاصًا لخلق فرص العمل والمساواة الاجتماعية وتنمية المهارات في قطاعات الطاقة.

كما أكد الوزير أن مصر كإحدى الدول الموقعة على اتفاق باريس لتغير المناخ تدرك بقوة أهمية العمل المناخي وبخاصة وفقًا لمبدأ المسئوليات المشتركة متباينة الأعباء، مشيرًا إلى التزام مصر بالتحول العادل والتدريجي في مجال الطاقة وترحيبها بالمبادرات والتعاون في هذا المجال.

وانتهى الاجتماع الوزاري بالتوافق على البيان الختامي لوزراء الطاقة في مجموعة البريكس والذي يؤكد على المفاهيم العامة المشتركة بين دول البريكس والتي تؤكد على أهمية التحول الطاقي العادل، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان الحصول على الطاقة النظيفة، بما يدعم الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة والتعاون لنقل التكنولوجيا.

وفي نهاية البيان الختامي توجه الوزراء بالشكر للاتحاد الروسي على رئاسته لمجموعة دول البريكس خلال عام 2024 والتطلع لاستمرار تعزيز التعاون المشترك بين الدول خلال رئاسة البرازيل لتجمع بريكس في عام 2025.

وعقب الاجتماع الوزاري، شارك الوزير في الجلـسـة العامة Plenary Session of the International Forum للمنتدى الدولي بأسبوع الطاقة كضيف شرف، إلى جانب وزراء الطاقة للدول الأعضاء في البريكس، وذلك بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس غينيا الاستوائية.

وتضمن وفد وزارة البترول والثروة المعدنية في اجتماعات مجموعة الطاقة لتجمع دول البريكس كل من المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس علاء حجر نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للمكتب الفني والمشروعات الخاصة وسلامة العمليات، والمهندس أحمد بهاء مدير إدارة بالمكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية.

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