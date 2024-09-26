الخميس 26 سبتمبر 2024
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محافظات

عروض الفنون الشعبية تخطف أنظار السائحين الأجانب بالأقصر (فيديو)

أثناء الاحتفال
أثناء الاحتفال

 استطاعت فرقة الأقصر للفنون الشعبية خطف أنظار السائحين الأجانب والحاضرين أثناء كرنفال السياحة والسلام، ضمن فقرات الاحتفال بيوم السياحة العالمي بمحافظة الأقصر بساحة معبد الكرنك.

فرقة الفنون الشعبية 

 وقدمت فرقة الأقصر للفنون التشكيلية وصلات الرقص الصعيدي للفتيات، فيما قدم الشباب وصلات التحطيب على أغان المزمار البلدي والأغاني الشعبية التراثية القديمة، مما رسم البهجة على قلوب وجوه الأفواج السياحية.

 

صور تذكارية 

عشرات من السياح بمختلف الجنسيات حرصوا على التحدث وألتقاط الصور التذكارية مع محافظ الأقصر ابتهاجا بحفاوة الإستقبال حيث تم توزيع الورود والهدايا التذكارية عليهم، في الوقت الذي تهدف الفعالية إلى تعزيز الوعي بالقيمة الشاملة للسياحة، بمشاركة واسعة من المؤسسات والجهات الفاعلة في المحافظة لضمان نجاح الاحتفالية وتحقيق أهدافها.

 

يوم السياحة العالمي 

وفي هذا الصدد قال المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، إننا  نحرص على تدعيم السياحة العالمية للحضور لمدينة الأقصر وزيارة معالمها السياحية، مؤكدا على العمل على تنويع الأنماط السياحية ما بين سياحة رياضية وعلاجية واستشفائية وسياحة مؤتمرات وليس سياحة ثقافية فقط،  كما تمنى أن يشهد الموسم السياحى الحالى أعدادا متزايدة من السياح من مختلف جنسيات العالم لمشاهدة آثار الأقصر المتفردة.


حضر الاحتفال الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وعبد الحارث زيادة مدير عام الإدارة العامة للتنمية السياحية ووكلاء الوزارات المعنية وأعضاء غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر ومسئولو الآثار والسياحة والصوت والضوء وعددا من أعضاء مجلس النواب.

 

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