أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 210 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 210، الصادر في 24 سبتمبر 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ووزارة السياحة والآثار، ومحافظة الدقهلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

-قرارات وزارة الداخلية بشأن رد الجنسية المصرية لـ12 شخصًا. وإبعاد اثنين من السوريين من البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

-وقرار وزارة السياحة والآثار بوقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة ستة أشهر، اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزارى رقم 54 لسنة 2024، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.

-وقرار محافظة الدقهلية بتعديل المخططات التفصيلية لقرية الصفا وقرية أبو داوود التابعتين لمركز ومدينة تمى الأمديد.-وقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتعديل بعض مواد لائحة تنظيم التراخيص الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 26 لسنة 2020-وقرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.