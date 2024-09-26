صحة الدقهلية: فرق الحوكمة تنفذ 30 جولة تفقدية بمبادرة "بداية"

كشف الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة عن تنفيذ أعضاء فريق المراجعة الداخلية والحوكمة نحو 30 جولة تفقدية على أعمال مبادرة بداية، وذلك خلال الأسبوع الأول من انطلاقها.

تكثيف المرور الصباحى والمسائى على أعمال المبادرة بالمنشآت الصحية

وأوضحت الدكتور ريهام الهراس مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة أن وكيل الوزارة وجه بتكثيف المرور الصباحى والمسائى على أعمال المبادرة بالمنشآت الصحية من مستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة علاوة على مكاتب الصحة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والفرق الخارجية.

تعزيز حوكمة إجراءات تلقي المواطنين لخدمات بداية

كما أشارت الهراس إلى أن المرور كان له أثر بالغ في تعزيز حوكمة إجراءات تلقي المواطنين لخدمات بداية، وتحسين كفاءة التشغيل والإدارة في المراكز المستهدفة، مما ييعكس دور الحوكمة والمراجعة الداخلية في تحسين أداء وكفاءة المؤسسات الصحية.

العمل على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين

جدير بالذكر أن العمل على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية من أهم مستهدفات مبادرة بداية لتنمية الإنسان من خلال تقديم الخدمات الحكومية فى مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.