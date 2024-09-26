الخميس 26 سبتمبر 2024
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طريقة عمل الأرز البسمتي، باحترافية زي المطاعم وبأقل التكاليف

الأرز البسمتي بالمكسرات
الأرز البسمتي بالمكسرات

طريقة عمل الأرز البسمتي، من أصناف الأرز التي يشتهر بها المطبخ الخليجي، والذي أصبح من أشهر الأطباق التي تقدم في العزومات والحفلات في مصر.

كما أن طريقة عمل الأرز البسمتي سهلة التحضير، وإن كان سعر الأرز مرتفعا بشكل ملحوظ عن سعر الأرز المصري، إلا أن طعمه مميز، خاصة مع إضافة الكركم والمكسرات، والتوابل العربية.

ونستعرض من خلال السطور التالية، طريقة عمل الأرز البسمتي، بوصفة مميزة، وإضافة خطوات تضيف له المزيد من الطعم الشهي.

 

مكونات عمل الأرز البسمتي البخاري:

كوبان من الأرز البسمتي
بصلة متوسطة مقطعة إلى قطع صغيرة
جزر مفروم
كركم 
ملح
مرقة دجاج
حبهان
عود قرفة
كمون
طماطم مقطعة إلى قطع صغيرة

للتزيين
لوز وزبيب

ارز بسمتي

طريقة عمل الأرز البسمتي البخاري:

 أول خطوة في طريقة عمل الأرز البسمتي البخاري؛ هو غسل الأرز وتركه ينقع قليلا.
تشوح المكسرات في القليل من الزيت، فنضع اللوز في القليل من الزيت ونشوحها، ثم نضع الزبيب، ونضيف له القليل من الجزر المبشور أثناء التشويح، ثم نتركه جانبا؛ لتحضير الرز البخاري.


في وعاء على النار، نضع به القليل من الزيت، ثم نضيف البصل مع التقليب حتى يذبل البصل، نضيف بعد ذلك الجزر المبشور، مع التقليب، وعندما يذبل الجزر المبشور، نضيف الطماطم، مع التقليب المستمر.
نضيف بعد ذلك عود القرفة، ثم نضيف حوالي 5 فصوص من الحبهان "الهيل"، ثم نضيف التوابل، من الكمون والملح والكركم، مع التقليب المستمر.
نضيف بعد ذلك الماء، ويفضل أن يكون ساخنا، ولكل كوب من الرز البسمتي، نضيف كوبين من الماء، وفي هذه الوصفة، تم إضافة 4 أكواب من الماء، لعمل كوبين من الرز.
 

تترك المكونات، حتى يغلي الماء، ثم يضاف الرز البسمتي، ويترك حتى يغلي، ثم نقلل النار، حتى تكون نار هادئة جدا.
عندما يتشرب الرز كل الماء، نضيف على السطح الزبيب والجزر الذي تم تشويحه؛ حتى يأخذ البخار وطعم الرز، ثم ننتشله، لوضعه عند التقديم.
بعد أن ينضج الرز، ويقدم في طبق التقديم، نضيف على السطح المكسرات التي تم تشويحها، مع الزبيب والجزر المبشور، ويقدم ساخنا بالهنا والشفا، مع الفراخ المشوية، او أي نوع من أنواع اللحوم المشوية.

 

طريقة عمل الأرز البسمتي بالخضار

الأرز البسمتي بالخضار

وتقدم الشيف ريمو طريقة عمل الأرز البسمتي، بخلطة خاصة، تضاعف قيمته الغذائية، كما أن طعمه شهي، ولذيذ.

مكونات الأرز البسمتي بالخضار

2 ثمرة كوسة
2 ثمرة جزر
ربطة كرات
نصف كوب بازلاء
قطعة بروكلى مقطعة صغيرة 
ساق بصل أخضر للتزيين
2 كوب أرز بسمتي
2 ثمره طماطم
ملعقة كبيرة زيت
ربع ثمرة تفاح
ملعقة صغيرة كاري
ملعقة صغيرة شطة
ملح وفلفل أسود

 

طريقة عمل الأرز البسمتي بالخضار

 تقشر ثمرة التفاح وتقطع إلى قطع صغيرة، ثم تقشر ثمرات الطماطم وينزع منها البذر
وتقشر الخضروات كلها ثم تغسل بالماء الفاتر
ثم تقطع الكوسا والجزر الي مكعبات صغيرة
نجهز مقلاة عميقة ويضاف اليها الزيت وتوضع علي النار، ثم يضاف اليها الخضروات عدا الطماطم والتفاح وتقلب حتى تتحمر لمدة 5 دقائق
يضاف الأرز إلى الخضروات، ويضاف إليه الماء حتى يغمر الأرز البسمتي
تضاف التوابل والملح والفلفل الاسود الى الارز
ثم يضاف التفاح والطماطم وتقلل درجة حرارة النار
يترك الأرز البسمتي بالخضروات على نار هادئة الحرارة لمده 20 دقيقة أو حتى تمام النضج.

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