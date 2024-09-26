الخميس 26 سبتمبر 2024
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حوادث

سقوط 21 عنصرا إجراميا بحوزتهم مخدرات وأسلحة في 5 محافظات

سقوط 21 عنصرا إجراميا
سقوط 21 عنصرا إجراميا بحوزتهم كميات من المخدرات والأسلحة

 واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (دمياط - الجيزة – قنا - الدقهلية – البحيرة) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

 فى  دمياط؛ تم ضبط (3 عناصر إجرامية "لـ 2 منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 18 كيلو جرام لمخدر البانجو– عدد من الأقراص المخدرة – بندقية خرطوش – فرد محلى – عدد من الطلقات– سلاح أبيض – مركبة "تروسيكل بدون لوحات معدنية").
 

كما ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 4 كيلو جرام لمخدر البانجو – 2 كيلو جرام لمخدر هيدرو – كمية من مخدر الهيروين -  بندقية آلية – عدد من الطلقات – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").


وفى  الجيزة؛ تم ضبط (4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأهرام  وبحوزتهم (1,500 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 1,250 كيلو جرام لمخدر البودر – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – 2 ميزان حساس).

كما ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر   وبحوزتهما (3 كيلو جرام لمخدر الهيروين – فرد محلى – ميزان حساس).
وفى  قنا؛ ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة دشنا   وبحوزتهما (3 كيلو جرام لمخدر الشابو).
وفى الدقهلية؛ ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") وبحوزته (بندقية آلية وعدد من الطلقات - 1,200  كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدرى "الشابو، الهيروين" – ميزان حساس – سلاح أبيض).
 

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كما ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية")  وبحوزتهما (بندقية آلية – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات – 2,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").
 

وفى  البحيرة؛ ضبط (5 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (1 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة – طبنجة – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات).
 

كما ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية")  وبحوزتهما (2,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 فرد محلى  وطلقتان – ميزان حساس)

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

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