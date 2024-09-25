الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

سفير مصر السابق بإسرائيل: حزب الله ينتظر تصريحا من إيران لتوسيع العمليات العسكرية

حزب الله اللبناني،
حزب الله اللبناني، فيتو

قال السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق بتل أبيب: إن حزب الله حتى الآن لم يقم بالرد بشكل كبير على الاحتلال الإسرائيلي، رغم امتلاكه الكثير من القدرات العسكرية، وهذا قد يرجع إلى عدم وجود إشارة أو تصريح من إيران. 

 

تأخر الرد الإيراني على اغتيال إسماعيل هنية


وأضاف "سالم"، خلال حديثه بقناة "Ten"، أن إيران قامت برفع العلم الأحمر الذي يشير إلى دخول طهران في حرب، بعد اغتيال إسماعيل هنية الزعيم السياسي للحركة حماس، ورغم ذلك لم تقم إيران بأي إجراء. 
 

سفير مصر السابق بتل أبيب: الاحتلال الإسرائيلي يعتبر ما يحدث حرب وجود

نتنياهو: نواصل ضرب حزب الله وأي مفاوضات تهدئة ستكون تحت النار

حكومة وحدة وطنية إسرائيلية لإدارة الحرب 

وتابع: أن تل أبيب قامت بـإعداد 8 حكومات وحدة وطنية منذ تأسيس إسرائيل وحتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك اقتراح بإنشاء حكومة وحدة وطنية خلال الفترة لإدارة الحرب على حماس وحزب الله، وإعادة سكان الشمال لدولة الاحتلال.

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إسرائيل إيران حزب الله الاحتلال الإسرائيلي إسماعيل هنية

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