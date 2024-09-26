جولة لوكيل تعليم البحيرة على مدارس حوش عيسى (صور)

واصل يوسف الديب وكيل تعليم البحيرة، جولاته الميدانية على مدارس الإدارات التعليمية، حيث تابع انتظام الطلاب داخل عدد من مدارس إدارة حوش عيسى التعليمية، وتفقد مدرسة حوش عيسى الثانوية العسكرية بنين وانتظام الطلاب داخل الفصول واطمأن على تفاعل الطلاب مع المعلمين ومطابقة قوائم الفصول للتعلميات الوزارية المتعلقة.



جولة مرورية داخل مدارس حوش عيسى، فيتو

جولة مرورية داخل مدارس حوش عيسى، فيتو

كما أكد تخفيض الكثافة الطلابية وكذا جاهزية المدارس وتوافر كافة الخدمات والأدوات المساعدة والمعامل بها وحرص على تفقد الفصول الدراسية وأقسام المدارس والقاعات والمعامل والاطمئنان على وصول الكتب المدرسية وتوزيعها على الطلاب، وتابع إجراءات وآليات توزيع الكثافات الطلابية والقرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط العام الدراسي وسد العجز فى هيئة التدريس.



وشدد أيضا على حسن استقبال الطلاب ومعاملتهم وتنظيم دخولهم وخروجهم مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين كما تابع الأنشطة الطلابية التى تساهم فى تنمية مهارات وقدرات الطلاب واطمان على الانضباط الإداري والالتزام باللوائح الإدارية والزى المدرسى، والتأكد من قوائم الفصول وسجلات الحضور والانصراف وتفعيل سجل الزيارات وتسجيل المتابعات به أولا بأول.

كما تفاعل وكيل الوزارة مع الطلاب داخل الحجرات الدراسية واستمع منهم عن بعض مقترحاتهم وحثهم على ضرورة الجد والاجتهاد وقام بتحفيزهم على الانتظام والالتزام فى التحصيل الدراسى مشيرا إلى أن تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقي وعودة الطلاب لها هو الدور الأساسي الذى تركز عليه الدولة حاليا فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية موجها برفع الوعى الثقافى لدى الطلاب بالمبادرات التى تتبناها الدولة.

جولة مرورية داخل مدارس حوش عيسى، فيتو

جولة مرورية داخل مدارس حوش عيسى، فيتو

وفى ختام جولته شدد وكيل الوزارة على ضرورة تضافر كافة الجهود لتوفير بيئة تعليمية مناسبة ومناخ تربوى مناسب ومحتوى علمى متطور وتقديم كل سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة، مؤكدا على استمرار جولاته الميدانية خلال الفصل الدراسي الأول على كافة مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة لمتابعة مسار الدراسة والمنظومة التعليمية الجديدة كمنظومة شاملة ومتكاملة فى جوانبها العلمية والتربوية والثقافية والرياضية، والتى تهدف إلى الوصول بالطالب إلى الفهم والابتكار وتنمية المهارات وصقلها.





ويأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور محمد عبداللطيف _ وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة جاكلين عازر _ محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية لانتظام سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكد من نظافتها العامة وتحقيق الانضباط الإدارى والتعليمي وتفعيل القرارات الوزارية الواردة فى هذا الشأن، وكذا الالتزام بالإشراف اليومى والجدول المدرسي وتفعيل الأنشطة الطلابية.