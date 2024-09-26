بروتوكول تعاون بين البريد وشركة السكر والصناعات التكاملية لتقديم خدمات للمواطنين

وقعت اليوم الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، يتيح للهيئة تقديم خدمات الشركة من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

توقيع بروتوكول التعاون

وقّع البروتوكول كل من عبده علوان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، واللواء عصام الدين البديوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بحضور القيادات التنفيذية من الجانبين، وذلك بمبني البريد المصري التاريخي بالعتبة.

أكد عبده علوان أن هذا البروتوكول يعكس تعاون مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها لتسهيل الخدمات على المواطنين، كما سيساهم في تطوير منظومة دفع وتحصيل إلكترونية موثوقة، مما يقلل من تداول الأوراق النقدية بين الأفراد والجهات الحكومية، ويدفع نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

أشار عبده علوان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين واستكمالًا لجهود البريد المصري نحو تطوير الخدمات الجماهيرية وترسيخ الدور المجتمعي للهيئة بالتعاون مع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية؛ لتيسير حصول المواطنين على الخدمات التي تقدمها شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية عبر مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

أوضح عبده علوان أن هذا البروتوكول يحمل أهمية كبيرة تتمثل في التسهيل على المواطنين المتعاملين مع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية في حصولهم على الخدمات مثل صرف وتحصيل المستحقات وتقديم طلبات الحصول على منتجات شركة السكر من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي يصل عددها إلى أكثر من ٤٦٠٠ مكتب بريد إلى جانب الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة، منتشرين بجميع المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية؛ بما يضمن تقديم الخدمات بكل سهولة ويسر وبالجودة والدقة المطلوبة، مما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين مع شركة السكر والصناعات التكاملية أثناء الحصول على خدماتها وذلك بالاعتماد على الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع.

عقب توقيع البروتوكول قال اللواء عصام الدين البديوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية: "إن توقيع البروتوكول يأتي تنفيذًا للسياسة العامة للدولة التي تهدف إلى تقديم خدمات متطورة ومميكنة ومتكاملة من خلال كافة الجهات الحكومية والمجتمع بعناصره المختلفة للتيسير على كل فئات المجتمع في الحصول على الخدمات بسهولة ويسر.

أوضح اللواء عصام الدين البديوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك بين شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية والهيئة القومية للبريد في المجالات المالية والخدمية والتسويقية من خلال استغلال القنوات والخدمات المتعددة والقدرات المعلوماتية للهيئة القومية للبريد والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية.

التيسير على المواطنين

كما يأتي بهدف التيسير على المواطنين المتعاملين مع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية في صرف وتحصيل المستحقات وتقديم طلبات الحصول على منتجات شركة السكر وتسليمها للعملاء بالعنوان المسجل عند تقديم الطلب بحضور القيادات التنفيذية من الجانبين، وذلك بمبني البريد المصري التاريخي بالعتبة.