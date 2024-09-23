تأسيس أول شركة مصرية للتجارة الإلكترونية المتخصصة تستهدف إفريقيا

أطلقت شركة البريد للاستثمار التابعة للبريد المصري وإي أسواق مصر، التابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شركة منصة التجارة الإلكترونية الإفريقية لتطوير وتشغيل الأسواق الإلكترونية المتخصصة.

تعزيز التعاون فى التجارة الإلكترونية

تستهدف الشركة سوق الأعمال في أفريقيا بالتعاون مع المشروعات المحلية والإقليمية كافة، سواء من القطاع الخاص أو الحكومة، لخلق آفاق جديدة للتعاون على الصعيد القاري والإقليمي ولتشجيع الاستثمار ودعم التدفقات الدولارية للداخل.

وتعمل "منصة التجارة الإلكترونية الأفريقية" على إنشاء وتطوير وتشغيل الأسواق الإلكترونية بما في ذلك التصميم والتطوير والتشغيل والإدارة والصيانة، وكذلك تسويق منصات وتطبيقات التجارة الإلكترونية، وإنشاء قواعد البيانات، وتقديم خدمات القيمة المضافة وخدمات الدفع الإلكتروني، والتمويل وإقامة المعارض والمؤتمرات.

وتهدف المنصة إلى التغلب على التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في الدول الأفريقية وتمكين مصر لتصبح بوابة التجارة الإلكترونية لمختلف دول أفريقيا، اعتمادًا على موقعها الجغرافي المتميز، لتقديم الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى صدارة مصر للدول الأفريقية في نمو قطاع التكنولوجيا، وهو أساس الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة لفتح الأسواق الإلكترونية وتحقيق النمو الشامل.

كما تتضمن استراتيجية منصة التجارة الإلكترونية الأفريقية التعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة محليا وإقليميا، والعمل على تطوير المنظومة التكنولوجية والاستفادة من تطوير قوانين حماية المستهلك، بدعم من القوة التي يتمتع بها الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية، وكذلك نشر الثقافة الرقمية إضافة إلى تطوير وتحديث منظومات الدفع الإلكترونية.



وأعلنت منصة التجارة الإلكترونية الأفريقية عن تعيين فريق قيادي تنفيذي جديد، في إطار جهودها لربط الشركات الصغيرة والمتوسطة في القارة الأفريقية بالأسواق المختلفة. ويتألف الفريق من رئيس مجلس إدارة تنفيذى شريف شاهين، المدير التنفيذى وعضو مجلس إدارة أحمد عابدين، الذين سيتوليان قيادة الشركة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وقال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، إن التعاون مع البريد المصري يسمح بابتكار منتجات مالية رقمية جديدة ومتكاملة لتلبية كافة احتياجات الأسواق الأفريقية.

كما قال عبده علوان القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري، إن البريد المصري يتمتع بالكثير من الكوادر والخبرات في خدمة الأسواق الأفريقية، مع السعي المستمر لتعزيز تلك الخدمات بما يواكب التطورات التكنولوجية والتحولات الرقمية التي تقودها مصر في أفريقيا.

فرصة لتعزيز التجارة مع أفريقيا

وأكد شريف شاهين، الرئيس التنفيذي الجديد، أن هذا الأمر يعد فرصة لاستغلال إمكانيات ومرافق مصر لتعزيز التجارة في السوق الإفريقية.

كما أكد المهندس أحمد عابدين، المدير التنفيذى وعضو مجلس ادارة، عن حماسه للمرحلة المقبلة نلتزم بتعزيز مكانة منصة التجارة الإلكترونية الأفريقية كشريك رئيسي في سوق التجارة بين الشركات الأفريقية.