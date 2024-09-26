الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جماهير الأهلي والزمالك تغادر مطار القاهرة إلى الرياض لحضور السوبر الإفريقي

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك
ads

غادرت جماهير ناديي الأهلي والزمالك مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، من صالة السفر الدولي رقم 1 بمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، متوجهة إلى العاصمة السعودية الرياض لحضور مباراة السوبر الإفريقي المرتقبة بين الفريقين غدًا الجمعة.

سفر جماهير الزمالك والأهلي إلى السعودية قبل السوبر الإفريقي 

وقالت مصادر مطلعة بالمطار إن المشجعين سافروا على متن طيران فلاي ناس، الرحلة رقم XY 274، وتم توفير مسار سريع بالتنسيق مع الجهات العاملة بالمطار لتسهيل إجراءات الدخول، بالإضافة إلى تخصيص كاونتر خاص لإنهاء إجراءات الوزن، كما تم التنسيق مع إدارة الجوازات لتخصيص كاونتر منفصل لضمان سرعة إنهاء إجراءات السفر.

وجاءت هذه التسهيلات بتوجيهات من المحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، واللواء أشرف حافظ، مدير مبنى الركاب رقم 1، لضمان سهولة وسرعة إنهاء إجراءات سفر جماهير الناديين.

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك غدًا الجمعة في العاصمة الرياض، وسط ترقب جماهيري كبير. المباراة تعد حدثًا رياضيًا مهمًا، حيث يسعى كل فريق للفوز باللقب وإثبات تفوقه، مما يزيد من حدة المنافسة بين الغريمين التقليديين.

txt

الجمال في التفاصيل، الكاف يستعرض كأس السوبر الإفريقي قبل مواجهة الأهلي والزمالك

txt

السوبر الإفريقي، جلسات الكبار عرض مستمر في معسكر الأهلي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

 

السوبر الأفريقي مباراة السوبر الافريقي الأهلى والزمالك العاصمة السعودية الرياض جماهير ناديي الأهلي والزمالك جماهير الزمالك مبنى الركاب رقم 1 مطار القاهرة الدولي

مواد متعلقة

الجمال في التفاصيل، الكاف يستعرض كأس السوبر الإفريقي قبل مواجهة الأهلي والزمالك

قبل موقعة الأهلي والزمالك، السوبر الإفريقي خارج القارة السمراء للمرة السادسة

الأكثر قراءة

بدء غلق المحلات والكافيهات حسب التوقيت الشتوي غدًا

دولة عربية تعلن التوقف تمامًا عن استيراد البنزين

أول رد من التعليم على ارتداء مدير مدرسة زي الطلاب بالجيزة

عرض مذهل، نجم إنجلترا يكشف خطوة محمد صلاح المقبلة

تداول فيديو لأطباء يعترفون بالتحرش بالمريضات، والنقابة تحقق

نتيجة تقليل الاغتراب 2024، رابط مباشر للحصول على النتائج

عبد الواحد السيد يكشف سبب ارتداء الزمالك الزي الأسود في السوبر الأفريقي

دمامل والتهابات صديدية، صحة أسيوط تكشف تفاصيل إصابة 25 طالبا بطفح جلدي

منوعات

المزيد

حمى غرب النيل تصل إلى روسيا

أول جراحة عابرة للقارات، طبيب إسباني في فرنسا يزيل ورم مريض بالصين (فيديو)

خبراء الأرصاد الأمريكية يحذرون من تحول إعصار "هيلين" إلى عاصفة شديدة

روسيا: سبتمبر في موسكو الأكثر دفئا منذ عام 1879

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق

المزيد

انفوجراف

ماذا قال إمام عاشور بالتحقيقات في اتهامه بالتعدي على فرد أمن مول شهير؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل عمليات تكميم المعدة لإنقاص الوزن حرام؟، أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم القطة في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات

قرآن يتلى في زينب بنت جحش إلى يوم الدين

المزيد
الجريدة الرسمية