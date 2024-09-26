جماهير الأهلي والزمالك تغادر مطار القاهرة إلى الرياض لحضور السوبر الإفريقي

غادرت جماهير ناديي الأهلي والزمالك مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، من صالة السفر الدولي رقم 1 بمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، متوجهة إلى العاصمة السعودية الرياض لحضور مباراة السوبر الإفريقي المرتقبة بين الفريقين غدًا الجمعة.

سفر جماهير الزمالك والأهلي إلى السعودية قبل السوبر الإفريقي

وقالت مصادر مطلعة بالمطار إن المشجعين سافروا على متن طيران فلاي ناس، الرحلة رقم XY 274، وتم توفير مسار سريع بالتنسيق مع الجهات العاملة بالمطار لتسهيل إجراءات الدخول، بالإضافة إلى تخصيص كاونتر خاص لإنهاء إجراءات الوزن، كما تم التنسيق مع إدارة الجوازات لتخصيص كاونتر منفصل لضمان سرعة إنهاء إجراءات السفر.

وجاءت هذه التسهيلات بتوجيهات من المحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، واللواء أشرف حافظ، مدير مبنى الركاب رقم 1، لضمان سهولة وسرعة إنهاء إجراءات سفر جماهير الناديين.

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك غدًا الجمعة في العاصمة الرياض، وسط ترقب جماهيري كبير. المباراة تعد حدثًا رياضيًا مهمًا، حيث يسعى كل فريق للفوز باللقب وإثبات تفوقه، مما يزيد من حدة المنافسة بين الغريمين التقليديين.