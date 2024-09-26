الجمال في التفاصيل، الكاف يستعرض كأس السوبر الإفريقي قبل مواجهة الأهلي والزمالك

يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في التاسعة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ونشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، "كاف"، صورا لكأس السوبر قبل لقاء الغد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

وتنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بتعليق المعلق الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم في السابعة مساء استعداداته على ملعب الهلال السعودي استعدادا لمواجهة الزمالك في التاسعة مساء غد الجمعة على كأس السوبر الإفريقي.