السوبر الإفريقي، جلسات الكبار عرض مستمر في معسكر الأهلي

النادي الأهلى ، حرص كبار الأهلي محمد الشناوي وعمرو السولية ورامي ربيعة على تكثيف جلساتهم التحضيرية مع زملائهم استعدادا لمواجهة الزمالك غدا في السوبر الإفريقي، حيث شدد الجميع على أهمية العودة إلى مصر عقب المباراة رفقة السوبر الإفريقي.

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على التواصل هاتفيا مع محمد الغزاوي رئيس بعثة الأهلي في السعودية من أجل الاطمئنان على الفريق وتدعيم اللاعبين والجهاز الفني قبل صدام الزمالك فى التاسعة مساء غد الجمعة بكأس السوبر الإفريقي.

ويفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر غدا العديد من العناصر في قائمة مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

غيابات الأهلي أمام الزمالك

كريم نيدفيد

كريم الدبيس

مصطفى مخلوف

سمير محمد

مصطفى أبو الخير

خالد عبد الفتاح

محمد عبد الله

كما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك غدا الجمعة في السوبر الإفريقي، حيث بات من المنتظر أن يبدأ الأهلي مباراة السوبر بنفس التشكيل الذي خاض به آخر مباراتين أمام جورماهيا الكيني.

تشكيل الأهلي الأقرب للسوبر الإفريقي

محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ويحيى عطية الله ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي.

الأهلي، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك غدا