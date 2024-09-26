دولة عربية تعلن التوقف تمامًا عن استيراد البنزين

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني توقف بلاده عن استيراد المشتقات النفطية، مشيرا إلى أنه سيتم التوقف عن استيراد البنزين في بداية العام المقبل، بعد إكمال مشروع FCC في البصرة.

العراق يشارك في جلسة حوارية مع غرفة التجارة الأمريكية

جاء ذلك خلال مشاركة السوداني بجلسة حوارية في نيويورك أقامتها غرفة التجارة الأمريكية والمونيتور.

وأبدى رئيس الحكومة العراقية استعداده للدخول في شراكة مع الشركات الأمريكية في قطاع الصناعة النفطية، مضيفا “ رؤيتنا تحويل 40% من النفط المصدر الى صناعات تحويلية، وهو ما سيمنحنا فوائد أكثر من بيع النفط الخام".

العراق يتعاقد مع شركة لإصلاح القطاع المصرفي الحكومي

كما أشار رئيس الحكومة العراقية إلى أن نافذة بيع العملة سيتم إغلاقها نهاية هذا العام، ومكتب غسيـل الأموال في البنك المركزي يعمل بشكل فاعل، مبينا ان الحكومة تعاقدت مع شركة (ارنست آند يونج) لإصلاح القطاع المصرفي الحكومي.