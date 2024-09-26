الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبير اقتصادى يكشف تاثير السياسة النقدية علي حجم النمو ويطالب المركزى بهذا الأمر

هانى جنينه الخبير
هانى جنينه الخبير الاقتصادى

السياسات النقدية، قال الدكتور هانى جنينه الخبير الاقتصادى أنه من المهم وجود استراتيجيه في كيفية تطبيق قرارات السياسة النقدية أو ما يعرف بــ transmission mechanism الصادرة من البنك المركزى المصرى. 

اقرأ التالى: المركزي المصري يستضيف اجتماعات مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

 

البنك المركزى - فيتو 

 

فقاعة عقارية في مصر علي وشك الانفجار 

وتابع جنينه قائلا: ان أحد الطرق الهامة لتاثير قرارات السياسة النقدية علي النمو والتضخم هو ما يعرف بــ wealth effect مشيرا الى أن هبوط أسعار العقارات نتيجة تشديد السيولة يؤثر بالسلب علي ثروة المستهلك وبالتالي ينخفض اقباله علي الانفاق. 
 

الطلب المحلي علي مواد البناء سينخفض والتصدير أكسير الحياة للشركات 

وأشار جنينه الى أن الطلب المحلي علي مواد البناء سينخفض بقوة خاصة في ظل تباطؤ وتيرة تنفيذ المشروعات القومية  ، وسيظل التصدير هو أكسير الحياة للشركات، كما أن البنوك ستتخذ أقصي احتياطياتها لتجنب أي أثر ثانوي من القطاعات التي تتعامل مع قطاع الإسكان مثل المقاولات وهذا التحوط في حد ذاته هو أيضا أحد وسائل انتقال قرارات المركزي برفع الكوريدور.

 

 

 

خفض أسعار الفائدة استباقيا لمنع حدوث أزمة ذات نطاق واسع 

ونوة جنينه الى أن المركزي  من الضرورى أن يخفض أسعار الفائدة استباقيا بداية من أكتوبر لمنع حدوث أزمة ذات نطاق واسع أسوة بما حدث في الصين خلال اليومين الماضيين، وقد تلجأ العديد من الشركات الي خفض وتيرة طرح المشاريع الجديدة حتي يتوازن العرض والطلب خاصة في السوق الثانوي.

جدير بالذكر قد يتجنب بعض المطورين الجادين البيع للمضاربين سواء عن طريق الاستقصاء او رفع نسبة المقدم او منع البيع في السوق الثانوي قبل انقضاء فترات السداد. 

 

اقرأ التالى: فرض ضريبة 20%، خبير اقتصادي يضع روشتة لتجنب خسائر هروب الأموال الساخنة

 

 

التحليل الفني لمؤشرات البورصة اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

تذبذب مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السياسات النقدية المصارف المركزية المشروعات القوميه هانى جنينه الخبير الاقتصادى تنفيذ المشروعات القومية الخبير الاقتصادى الدكتور هاني جنينة الاقتصاد البنك المركزى المركزي المصري السياسة النقدية مؤشرات البورصة

مواد متعلقة

سعر جرام الذهب فى السعودية اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024

أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 في الأسواق

قفزة في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024

العامة للاستثمار: شركات يابانية تعتزم التوسع في مصر

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024

2655 دولارا للأونصة، مؤشر الذهب يشتعل في التداولات العالمية

ارتفاع جديد لمؤشر صناديق الاستثمار في الذهب، الجرام تخطى 4100 جنيه

الأكثر قراءة

بدء غلق المحلات والكافيهات حسب التوقيت الشتوي غدًا

دولة عربية تعلن التوقف تمامًا عن استيراد البنزين

أول رد من التعليم على ارتداء مدير مدرسة زي الطلاب بالجيزة

عرض مذهل، نجم إنجلترا يكشف خطوة محمد صلاح المقبلة

تداول فيديو لأطباء يعترفون بالتحرش بالمريضات، والنقابة تحقق

نتيجة تقليل الاغتراب 2024، رابط مباشر للحصول على النتائج

عبد الواحد السيد يكشف سبب ارتداء الزمالك الزي الأسود في السوبر الأفريقي

دمامل والتهابات صديدية، صحة أسيوط تكشف تفاصيل إصابة 25 طالبا بطفح جلدي

منوعات

المزيد

حمى غرب النيل تصل إلى روسيا

أول جراحة عابرة للقارات، طبيب إسباني في فرنسا يزيل ورم مريض بالصين (فيديو)

خبراء الأرصاد الأمريكية يحذرون من تحول إعصار "هيلين" إلى عاصفة شديدة

روسيا: سبتمبر في موسكو الأكثر دفئا منذ عام 1879

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق

المزيد

انفوجراف

ماذا قال إمام عاشور بالتحقيقات في اتهامه بالتعدي على فرد أمن مول شهير؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل عمليات تكميم المعدة لإنقاص الوزن حرام؟، أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم القطة في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات

قرآن يتلى في زينب بنت جحش إلى يوم الدين

المزيد
الجريدة الرسمية