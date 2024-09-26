خبير اقتصادى يكشف تاثير السياسة النقدية علي حجم النمو ويطالب المركزى بهذا الأمر

السياسات النقدية، قال الدكتور هانى جنينه الخبير الاقتصادى أنه من المهم وجود استراتيجيه في كيفية تطبيق قرارات السياسة النقدية أو ما يعرف بــ transmission mechanism الصادرة من البنك المركزى المصرى.

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البنك المركزى - فيتو

فقاعة عقارية في مصر علي وشك الانفجار

وتابع جنينه قائلا: ان أحد الطرق الهامة لتاثير قرارات السياسة النقدية علي النمو والتضخم هو ما يعرف بــ wealth effect مشيرا الى أن هبوط أسعار العقارات نتيجة تشديد السيولة يؤثر بالسلب علي ثروة المستهلك وبالتالي ينخفض اقباله علي الانفاق.



الطلب المحلي علي مواد البناء سينخفض والتصدير أكسير الحياة للشركات

وأشار جنينه الى أن الطلب المحلي علي مواد البناء سينخفض بقوة خاصة في ظل تباطؤ وتيرة تنفيذ المشروعات القومية ، وسيظل التصدير هو أكسير الحياة للشركات، كما أن البنوك ستتخذ أقصي احتياطياتها لتجنب أي أثر ثانوي من القطاعات التي تتعامل مع قطاع الإسكان مثل المقاولات وهذا التحوط في حد ذاته هو أيضا أحد وسائل انتقال قرارات المركزي برفع الكوريدور.

خفض أسعار الفائدة استباقيا لمنع حدوث أزمة ذات نطاق واسع

ونوة جنينه الى أن المركزي من الضرورى أن يخفض أسعار الفائدة استباقيا بداية من أكتوبر لمنع حدوث أزمة ذات نطاق واسع أسوة بما حدث في الصين خلال اليومين الماضيين، وقد تلجأ العديد من الشركات الي خفض وتيرة طرح المشاريع الجديدة حتي يتوازن العرض والطلب خاصة في السوق الثانوي.

جدير بالذكر قد يتجنب بعض المطورين الجادين البيع للمضاربين سواء عن طريق الاستقصاء او رفع نسبة المقدم او منع البيع في السوق الثانوي قبل انقضاء فترات السداد.

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