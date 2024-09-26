الخميس 26 سبتمبر 2024
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فرض ضريبة 20%، خبير اقتصادي يضع روشتة لتجنب خسائر هروب الأموال الساخنة

خسائر الأموال الساخنة
خسائر الأموال الساخنة على مصر، فيتو

قدم  هاني توفيق الخبير الاقتصادي، اقتراحًا للحد من الخسائر التي تتكبدها الدولة عند الخروج المفاجئ للأموال الساخنة، والتي وصفها بأنها أموال تقترضها الدولة بالدولار لآجال أقل من عام، لذا سُميت بالساخنة، أي سريعة الحركة.

فرض ضرائب بنسبة 20% على أرباح الأموال الساخنة


واقترح هاني توفيق، فرض ضرائب بنسبة 20% على أرباح الأموال الساخنة، وخاصة أن هذه الأموال تغادر البلد بأرباح وصفها أنها فوق العادة، قبل مرور 3 سنوات على دخولها، مؤكدًا أن هذا الاقتراح تطبقه البرازيل بالفعل. 

خسائر الأموال الساخنة على مصر، فيتو


وقال الخبير الاقتصادي عن اقتراحه للحد من خسائر الخروج المفاجئ للأموال الساخنة: "اقتراح للحد من الخسائر التي نتكبدها عند الخروج المفاجئ للأموال الساخنة، وتم تطبيقه بالفعل في البرازيل: فرض ضرائب ٢٠٪ على أرباح الأموال الساخنة، التى تغادر البلد بأرباح فوق العادية، قبل مرور ٣ سنوات من دخولها".
وأكد أن الاقتراح منفذ بالفعل في دولة البرازيل، قائلا: "فعلًا هذا ما حدث في البرازيل. تم تحجيم الأموال الساخنة إلى حد كبير، وإزالة ما تسببه من تشوه لسعر الصرف".

وتساءل هاني توفيق: "هناك أناس يحققون أرباح ٤٥%. "نسيبهم يستنزفونا واحنا قاعدين بنتفرج عليهم!".
وأشار إلى أنه من المطلوب أن يكون شرط فرض الضريبة وتطبيقها، يكون موجودًا قبل دخول أصحاب تلك الأموال الساخنة للبلد.

الأموال الساخنة ليست كلها شر


كما وجه هاني توفيق رسالة للحكومة في شهر أغسطس الماضي، بشأن الأموال الساخنة، مشيرًا إلى أن الأموال الساخنة ليست كلها شر، وأنه إذا أحسن استخدام الأموال الساخنة كرأس مال عامل بشراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج ستحقق أرباحًا دولارية أكبر من تكلفتها. 

خسائر الأموال الساخنة، فيتو


وأوضح أن  "الأموال الساخنة هى أموال تقترضها الدولة بالدولار لآجال أقل من عام، لذا سُميت بالساخنة، أى سريعة الحركة، واستغلالها فى تمويل قصير الأجل يحقق فائدة لكلا الطرفين".

 سر هروب الأموال الساخنة
وأكد هاني توفيق أن الأموال الساخنة تهرب عند حدوث تحركات غير محسوبة فى سعر العملة المحلية حتى لا تحقق خسائر، موضحًا أن "الأموال الساخنة! ليست كلها شرًا كما يزعم البعض، وذلك إذا أحسن استغلالها كرأسمال عامل لشراء مواد خام ومستلزمات إنتاج بغرض التشغيل والتصدير، وتحقيق أرباح دولارية أكبر من تكلفة هذه الأموال".

 


 

اقتراح برازيلي للحد من خسائر الأموال الساخنة، فيتو


وعن هروب الأموال الساخنة بشكل سريع، أوضح هاني توفيق: "أنها تهرب فقط عند حدوث تحركات غير محسوبة فى سعر العملة المحلية حتى لا تتكبد خسائر، وهو أمر منطقى ".
وقال  توفيق عن دخول الأموال الساخنة  في عمليات شراء بالبورصة: "لا يدخلون البورصة. هى معظمها شراء أذون خزانة، وبالتالى أقرضتها للدولة، التى يجب أن تحسن استغلالها فى تمويلات قصيرة الأجل لمنتجين مصدرين لتوفير الدولارات عند طلبها".

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