باستخدام قطعة خشبية، طريقة جني السمسم في سوهاج (فيديو وصور)

قدمت "بوابة فيتو " بثا مباشرا من أحد مزارع السمسم بمحافظة سوهاج أثناء عملية جنى السمسم واستخراج البذور منها.

ويعد محصول السمسم من المحاصيل الزيتية عالية الإنتاج والتى تشتهر بها محافظة سوهاج بزراعات السمسم بها 171 ألف فدان لأن السمسم يتم زراعته الأراضي الجبلية الصحراوية.

وعملية جني السمسم تتم يدويا من قبل المزارعين ويستخدم في العديد من الصناعات الغذائية كزيوت الطعام، والحلويات، والمخبوزات.

يقول عبد الرحيم فرغل أحد المزارعين :"يتم حصاد السمسم يدويا باستخدام المناجل عندما تبدأ أوراق النباتات في الاصفرار وتسقط وتصبح القرون التي تحتوي على البذور جافة وبعد ذلك يتم تجميعه فى كتل متماسكة وربطها لفترة تتجاوز 25 يوما حتى تتم عملية نضج المحصول كاملا ثم بعد ذلك تتم عملية فصل المحصول عن الأعواد وطحنها لاستخراج البذور".

سعر أردب السمسم هذا العام 9 آلاف و400 جنيها

وأضاف عبدالرحيم:"يتم فصل البذور يدويا باستخدام خشب او باليد وبعد ذلك تنظف من بقايا الأتربة والقرون باستخدام آلات الغربلة يدويا وفصل الشوائب من البذور عن طريق الغربلة يدويا وبعد ذلك يتم عرض السمسم للبيع على الشركات والمصانع وسعر الاردب هذا العام 9 آلاف و400 جنيها ".