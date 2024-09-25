لليوم الثامن، استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" في سوهاج

تابع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، استمرار المديريات والقطاعات المختلفة بالمحافظة لليوم الثامن على التوالي جهودها في تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي انطلقت فعالياتها 17 سبتمبر الجاري، وتستمر لمدة 100 يوم بمشاركة كافة الوزارات، وأجهزة الدولة المختلفة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والتي تستهدف تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة، والخدمات المتنوعة لكافة الفئات العمرية.



لليوم الثامن على التوالي استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بسوهاج

ونظمت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، مركزا لتدريب أطفال التوحد بنادي سوهاج الرياضي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والذي يشمل " جلسات للتخاطب، وتعديل السلوك، وكذلك تدريبات اللياقة البدنية، والكاراتيه، وكرة السلة، وألعاب القوى، والتي يقدمها المشروع للمشاركين بالمجان، كما نظمت 5 فعاليات أخرى بمراكز شباب " البطاخ بالمراغة، وسلامون بطما"، وقاعة المديرية "، شملت " شعبة البيئة وأندية المناخ، وأنشطة كشفية، وتدريب ريادة الأعمال " مخطط القيمة "، وشعبة الإنشاد"، استفاد منها 97 من شباب وأبناء سوهاج.

المجلس القومى للطفولة يعقد ورشة عمل تعديل السلوكيات الخاطئة لدى الأطفال

كما نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة برعاية اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتورة سحر السنباطى رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة، وبحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، ورشة عمل " تعديل السلوكيات الخاطئة لدى الأطفال والتي أقيمت بقاعة " مينا " بديوان عام المحافظة، وتستمر على مدار يومين متتاليين، وتستهدف الورشة عدد ٣٠ من معلمات رياض الأطفال، وميسرات الحضانات، ضمن أنشطة برنامج التربية الايجابية التى ينفذها المجلس القومى للطفولة والأمومة، خلال الفترة من 24 وحتى 26 سبتمبر الجاري، وقد تناولت افتتاحية الورشة تعريف السلوك، وطرق تعديل السلوك، والاضطرابات السلوكية عند الاطفال، وقد تم تنفيذ أنشطة تدريبية على المشكلات السلوكية والنفسية عند الأطفال،وطرق علاجها.

صحة سوهاج

وقد نظمت مديرية الصحة بسوهاج عددا من الأنشطة والفعاليات والقوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "؛ وذلك في مجال " الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، دعم صحة المرأة المصرية، العناية بصحة الأم والجنين، علاج ضعف السمع بين الأطفال حديثي الولادة، فحص المقبلين على الزواج، الرعاية الصحية لكبار السن، الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، قلبك أمانة، خدمات الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة، خدمات الطب الوقائي والتطعيمات، الخدمات العلاجية والقوافل العلاجية، خدمات مكافحة الأمراض المتوطنة"، وقد استفاد منها 5 ألف 101 مواطن.

أوقاف سوهاج تسليم 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي

كما قامت مديرية أوقاف سوهاج بتسليم 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي، إلى مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، تمهيدا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.