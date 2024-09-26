رئيس جامعة سوهاج يوافق على بدء الدراسة ببرنامجي الحضارة الإسلامية واللغة اليونانية

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، موافقة المجلس الأعلى للجامعات على تعديل اللائحة الداخلية "مرحلة الليسانس" بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب، وأيضًا الموافقة على بدء الدراسة ببرنامجي الدراسات والحضارة الإسلامية، واللغة اليونانية الحديثة وآدابها، وهي برامج خاصة بمصروفات، حيث يمنح البرنامجين درجة الليسانس فى الآداب، ويتم الدراسة بهما بنظام الساعات المعتمدة.

رئيس جامعة سوهاج يعلن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة ببرنامجي الحضارة الإسلامية واللغة اليونانية

وقال الدكتور محمد توفيق عميد كلية الآداب، إن الجامعة حريصة على استحداث حزمة من البرامج الدراسية الجديدة والمتميزة، والتى تتواكب مع أحدث النظم التعليمية العالمية وتحقق متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي بمايتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي، مضيفًا أن تلك البرامج تساهم فى إعداد كفاءات علمية متميزة وتخريج كوادر بشرية على مستوى عالي من المهارة والخبرة، قادرين على المنافسة بقوة فى سوق العمل، والمشاركة في تحقيق أهداف ورؤية مصر 2030.