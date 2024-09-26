صحة بني سويف تنفذ تدريبًا وقائيًا عن فحص مخالطي مرضى الجذام (صور)

نظمت إدارة مكافحة الأمراض المعدية بمديرية الصحة بـ محافظة بني سويف، تحت إشراف الدكتورة سماح أحمد جاد، وكيل وزارة الصحة بـ بني سويف، ومتابعة الدكتورة أمنية أحمد أبو جبل، مدير الطب الوقائي بالمديرية، اجتماعًا وتدريبًا مخصصًا للسادة مديري الإدارات الصحية ومديري الوقاية بالإدارات الصحية.

مواجهة الأمراض المعدية ببني سويف

ويهدف الاجتماع إلى تعزيز جهود إدارة الطب الوقائي في مواجهة الأمراض المعدية، وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين كفاءة العاملين في القطاع الصحي، وتمحور التدريب حول عدة محاور أساسية، كان أبرزها كيفية فحص مخالطي مرضى الجذام، والتوعية بأهمية الاكتشاف المبكر للمرض، وتحويل الحالات المشتبه بها إلى عيادة الجلدية والجذام ببني سويف.

صحة بني سويف تنفذ تدريبًا وقائيًا حول فحص مخالطي مرضى الجذام

كما شمل التدريب عرضًا للدليل الإرشادي للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية داخل المنشآت التعليمية، بهدف رفع الوعي وتطبيق أفضل الممارسات للحد من انتشار الأمراض المعدية بين الطلاب والعاملين في المدارس.

ومن بين الموضوعات الهامة التي تم مناقشتها أيضًا الترصد المبني على الحدث، والذي يركز على ضرورة وسرعة الإبلاغ عن أي حدث قد يؤثر على الصحة العامة، لضمان الاستجابة الفورية واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

ونفذت التدريب الدكتورة نهاد صلاح الدين محمد، مديرة إدارة مكافحة الأمراض المعدية، بمشاركة عدد من المتخصصين، من بينهم الدكتورة إيناس أحمد شعبان، مسؤولة مكاتب الصحة والترصد المبني على الحدث، والدكتور أحمد مبروك، مسؤول المنشآت التعليمية، والدكتورة نشوى بولس عبده، طبيب جلدية بعيادة الجلدية والجذام ببني سويف.

صحة بني سويف تنفذ تدريبًا وقائيًا حول فحص مخالطي مرضى الجذام

تحسين جودة الرعاية الصحية ببني سويف

يأتي هذا التدريب في إطار جهود وزارة الصحة بـ بني سويف لتعزيز مستوى الجاهزية الوقائية للعاملين في القطاع الصحي، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية والحد من انتشار الأمراض المعدية، وتوعية المجتمع بأهمية الاكتشاف المبكر والتعامل الفعال مع الحالات الصحية الطارئة.