الخميس 26 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

المعلمين تنعي مدير مدرسة توفى بأزمة قلبية أثناء اليوم الدراسي بالمنصورة

وفاة مدير مدرسة بالمنصورة
وفاة مدير مدرسة بالمنصورة

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بالمنصورة يفيد بوفاة محمد أبو العلا أبو الفتوح، مدير مدرسة الدوار للتعليم الأساسي التابعة لادارة شربين التعليمية، بعد أن سقط مغشيًا عليه أمام زملائه وسط المدرسة، أثناء اليوم الدراسي، وتم نقلة إلي مستشفي شربين العام، لمحاولة إسعافه ولكنه توفي متأثرًا بأزمة قلبية حادة.

وفاة مدير مدرسة توفى بأزمة قلبية أثناء اليوم الدراسي بالمنصورة

وعلى الفور، كلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، حازم الألفي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمنصورة، بمساندة أسرة المعلم فى مصابهم الأليم خلال هذه الظروف الصعبة، وتلبية كل طلباتهم، موجهًا بسرعة صرف مستحقات المعلم وتسليمها لأسرته.

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وتقدم الزناتي بخالص العزاء لأسرة المعلم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

 

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