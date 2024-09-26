جودة التعليم تعتمد 30 كلية ومعهدا و39 برنامجا أكاديميا

عقد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد اجتماعه الدوري بالجلسة رقم 241 أمس الأربعاء 25 سبتمبر 2024 برئاسة الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة – رئيس مجلس الإدارة - وقد اتخذ المجلس عددا من قرارات الاعتماد، شملت على مستوى التعليم العالي عدد 25 قرار اعتماد للكليات الآتية:

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

1. معهد الكبد القومى – جامعة المنوفية

2. معهد البحوث الطبية - جامعة الاسكندرية

3. كلية الطب – جامعة المنيا

4. كلية الطب - جامعة عين شمس

5. كلية الطب - جامعة الفيوم

6. كلية الصيدلة - جامعة المنصورة

7. كلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائى - جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

8. كلية الصيدلة - جامعة 6 اكتوبر

9. كلية الصيدلة - جامعة قناة السويس

10. كلية الصيدلة – جامعة المنوفية

11. كلية التمريض - جامعة القاهرة

12. كلية طب الفم والاسنان - جامعة بدر

13. كلية طب الاسنان - جامعة قناة السويس

14. كلية السياحة والفنادق – جامعة فاروس

15. كلية العلوم الإدارية – جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

16. كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب - جامعة النيل الأهلية

17. كلية الإعلام – الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات

18. كلية الالسن والإعلام – جامعة مصر الدولية

19. كلية القانون – الجامعة البريطانية

20. كلية الهندسة - جامعة 6 أكتوبر

21. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ

22. كلية الهندسة - جامعة حورس

23. كلية العلوم والفنون الهندسية – جامعة مصر الدولية

24. المعهد العالي للهندسة بالشروق

25. كلية التربية الرياضية - جامعة كفر الشيخ





كما أصدر المجلس قرارا بمنح مهلة لعدد 26 كلية ومعهد، وعد اعتماد برنامج واحد.

وعلى مستوى اعتمادات البرامج الأكاديمية منح مجلس إدارة هيئة جودة التعليم قرار اعتماد ل 26 برنامج بمختلف الكليات الحكومية والخاصة. كما منح المجلس قرار اعتماد مشروط لعدد 10 كليات، و36 برنامج بمختلف الكليات الحكومية والخاصة.

علاء عشماوي: الوعي بأهمية جودة التعليم ضرورة قومية

وفيما يتعلق بقرارات الاعتماد الخاصة بجامعة الأزهر – قرر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تجديد اعتماد 6 كليات هي:

1. كلية الطب للبنات بالقاهرة

2. كلية الصيدلة للبنات بالقاهرة

3. طب الأسنان للبنين بالقاهرة

4. كلية الشريعة والقانون بطنطا

5. كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بالمنوفية

6. كلية اللغة العربية - إيتاي البارود- البحيرة



كذلك اعتمد المجلس 5 كليات بجامعة الأزهر هي:

.1 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج

2. كلية اللغة العربية بالزقازيق

3. كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمدينة السادات

4. كلية أصول الدين بأسيوط

5. كلية الدراسات الإسلامية للبنين بأسوان

وعلى صعيد البرامج الأكاديمية بجامعة الأزهر قرر المجلس اعتماد 13 برنامج بكليات جامعة الأزهر.



وفي ختام اجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أكد الدكتور علاء عشماوي رئيس المجلس أن قرارات الاعتماد الجديدة الخاصة بالتعليم الجامعي تشير من جديد إلى حرص الكثير من مؤسسات التعليم العالي على التقدم للاعتماد وتجديد الاعتماد القائم، وأن ذلك يدل بشكل كبير على الوعي المتزايد بأهمية جودة التعليم، وأن هذا الوعي بحد ذاته يعتبر ضرورة قومية، وواجب وطني نتحمله جميعا – هيئة جودة التعليم وسائر مؤسسات التعليم.

وأشار رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد د علاء عشماوي إلى أن الهيئة تحرص من جانبها على التعاون البناء مع مختلف المؤسسات التعليمية بكل المراحل، موضحا أن اعتماد كل مؤسسات التدريب بمصر من قبل الهيئة يكمل دائرة جودة التعليم، ويربط بشكل مباشر بين مخرجات التعلم وأسواق العمل داخل وخارج مصر.