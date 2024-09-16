أعوذ بالله من قهر الرجال آخر كلماته، تفاصيل وفاة مدير التعليم الثانوي بديرمواس بسبب قرار نقله

سادت حالة من الحزن وألقت بظلالها على أهالي مركز ديرمواس، جنوب محافظة المنيا، بعد وفاة إسماعيل حلمي، مدير التعليم الإعدادي والثانوي، عقب مشادة مع مدير الإدارة.

تفاصيل المشادة بين مدير تعليم إعدادي ديرمواس مع مدير إدارة ديرمواس

ووفقًا لـ أحمد حسن، شقيق الراحل، فقد وقع خلاف في أحد الاجتماعات قبل أسبوع، حيث قام مدير الإدارة بتوبيخ إسماعيل بسبب دفاعه عن زميل له.

وذكر الشقيق أن المدير قال له نصًا: "اخرج بره، أقسم بالله ستخرج، أنت ولا حاجة".

وأضاف أحمد أن مدير الإدارة أعلن أنه في حال عدم حضور إسماعيل للاجتماعات بين 9 و12، سيتم إلغاء انتدابه وعودته للعمل كمدرس، رغم عدم إجراء أي اجتماعات في تلك الفترة، وفوجئوا بإصدار قرار بإلغاء الانتداب.

اللحظات الأخيرة في حياة مدير تعليم إعدادي ديرمواس

في يوم إصدار القرار، كان إسماعيل في حالة بكاء شديد، وتواصل مع صديق مقرب قائلًا: "تعال الحقني أنا بموت" وتم نقله إلى المستشفى، حيث ظل يردد: "أعوذ بالله من قهر الرجال" قبل أن ينطق الشهادة ويتوفى.

نعي نقابة المعلمين لـ إسماعيل حلمي

نعت نقابة المعلمين خلف الزناتي، إسماعيل حلمي، مدير التعليم الإعدادي والثانوي، مشيرة إلى أنه توفي متأثرًا بأزمة قلبية نتيجة المشادة مع مدير الإدارة.

وأكد الزناتي ضرورة محاسبة المدير على ما بدر منه، وتعهد باستعادة حقوق المعلم عبر القنوات القانونية.

كما وجه رئيس فرعية ملوي وديرمواس، حمادة النقيب، بدعم أسرة المعلم الفقيد وتلبية احتياجاتهم.

رد وزارة التعليم

من جانبه، قال شادي زلط، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، خلال اتصال هاتفي، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات بشأن الواقعة.

وكذلك أعلن حمادة النقيب، رئيس النقابة الفرعية، أنه تم رفع تقرير إلى مديرية التربية والتعليم بالمنيا، الذي قرر إنهاء تكليف مدير إدارة ديرمواس التعليمية وإحالته للتحقيق.