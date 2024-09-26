المؤرخ أحمد كمالي يكشف خطأ في توثيق سيرة طلعت حرب باشا بمشروع عاش هنا

كشف المؤرخ أحمد كمالي عن اعتماد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على أحد الحكايات الشعبية غير الدقيقة، كأحد مصادر التوثيق التاريخي للسيرة الذاتية لرائد الاقتصاد المصري طلعت باشا حرب، ضمن مشروع عاش هنا.

وفى تصريح خاص لـ فيتو، قال المؤرخ أحمد كمالي، من أهم المشروعات التي أقامها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى خلال الفترة الأخيرة، هو مشروع عاش هنا، وبالفعل هو أحد أبرز مصادر التوثيق التاريخي للباحثين الشباب في الوطن العربي كله، لذلك فإن اعتماده على حكاية شعبية كمصدر من مصادر التوثيق التاريخي من الأشياء التي تكون غير مناسبة، ويجب تنبيهه لهذا ليظل مشروع هام جدا في تاريخنا الوطني، وهى الحكاية المذكورة في السيرة الذاتية لطلعت باشا حرب.

طلعت باشا حرب

وأوضح المؤرخ أحمد كمالي، أن السيرة الذاتية لطلعت باشا حرب ركزت واهتمت بموضوع مغادرته لمنصبه في بنك مصر عام 1939 مع اندلاع حرب العالمية الثانية، وتم التركيز على رفض البنك الأهلي ومديره الإنجليزي آنذاك، تقديم قرض لبنك مصر ليستطيع الوفاء بتعهداته المالية نحو عملائه الذين تكالبوا على البنك لسحب ودائعهم في ظل ظروف الحرب.

السيرة الذاتية لطلعت حرب باشا على موقع التنسيق الحضاري

الدكتور حافظ عفيفي باشا

وأكد أن تلك الواقعة غير حقيقية على الإطلاق، فحكاية رفض البنك الأهلي ومديره الانجليزي غير سليمة على الإطلاق وهي جزء من حكايات شعبية لإعطاء انطباع بأن هناك مؤامرة كبرى على طلعت باشا حرب لازاحته من بنك مصر.

وأشار إلى أن كل من تبنى هذا الكلام لم يستطيعوا إثباته من محاضر جلسات مجلس إدارة البنك أو أي أوراق رسمية، بينما ثبت العكس على يد حافظ باشا عفيفي الذي خلف طلعت باشا حرب في منصبه في بنك مصر فقام بعمل حلقة في الراديو المصري ليخاطب معظم المصريين وذكر فيها ماذا حدث في الأيام الأخيرة لبنك مصر في عهد طلعت حرب، كما ذكر فيها أنهم حصلوا على قرض بالفعل من البنك الأهلي يقدر بـ 2 مليون جنيها ونصف، ولكنها لم تفي بالتزامات البنك لأنه لم يكن لديهم سيوله كافيه وكانت فلوس البنك مجمدة في مشروعات ومرتبات موظفين وعمال واحتياج لخامات لتشغيل المصانع، لذلك كانوا فى أزمه مالية كبرى فقرر طلعت باشا حرب مغادرة مكانه لإفساح الطريق لغيره لإنقاذ البنك وشركاته.

حوار الدكتور حافظ عفيفي باشا فى الإذاعة

واختتم المؤرخ أحمد كمالي حديثه لـ فيتو قائلا، إن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، يمتلك كل المقومات من باحثين على أعلى مستوى ومن مراجعين، وإننا ننتظر منه الكثير كما ننتظر منه تصحيح هذا الخطأ وتقديم بحث تاريخي حقيقي في هذا السياق يعيد الاعتبار لتاريخ البنك الأهلي وطلعت باشا حرب ولكل من شملتهم الأحداث في هذا الموضوع.