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ثقافة وفنون

التنسيق الحضاري يطلق المسابقة المعمارية لتمثيل مصر في بينالي فينيسيا للعمارة

المسابقة المعمارية،
المسابقة المعمارية، فيتو

أطلق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس "محمد أبو سعدة" المسابقة المعمارية لتمثيل مصر في بينالي فينسيا الدولي للعمارة للدورة التاسعة عشرة، وهي المسابقة التي يطرحها الجهاز للمرة السادسة على التوالي والتي تتناول فكرة تصميم وتنفيذ عمل يحقق موضوع المعرض لدورة ٢٠٢٥ وهو  lntelligens. Natural.artificial. collective.

على أن يكون آخر موعد لتسليم مخرجات المسابقة في ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ بمقر الجهاز بقلعة صلاح الدين.

 المسابقة المعمارية لتمثيل مصر في بينالي فينسيا الدولي للعمارة 

 

ويتم الاطلاع على  كراسة الشروط للمسابقة من خلال الموقع الالكتروني للجهاز القومي للتنسيق الحضاري  من هنـــــــــــــــــــــــــــا ويقوم المتسابق بملء استمارة الاشتراك بعد سداد قيمة الاشتراك والتي تبلغ ٥٠٠ جنيه.   
 وتبلغ قيمة جوائز  المسابقة  الأولى خمسين ألف جنيه، وتبلغ قيمة الجائزة الثانية مبلغ ثلاثين ألف جنيه، والحائزة الثالثة قدرها عشرون ألف جنيه. والمشروع الفائز يمثل مصر دوليا في جناحها ببينالي فينسيا للعمارة بروما، ويكون رئيس فريق العمل هو المسئول عن تنفيذ الجناح المصري بالبينالي، وتتحمل وزارة الثقافة تكاليف سفر الفريق بحد أقصى ثلاثة أفراد من الفريق الفائز بمن فيهم قومسير فريق العمل. 
وتتكون لجنة التحكيم  برئاسة. محمد أبو سعدة رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعضوية كل من: م. أكرم المجدوب،د. باسل كامل أستاذ العمارة والتصميم العمراني كلية الهندسة الجامعة الأمريكية، سيلفيا النقادي رئيس تحرير أيقونة بالمصري اليوم، د. عمر الحسيني أستاذ التصميم العمراني وعميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، م. عمرو غالي، د. نهى احمد نبيل أستاذ العمارة والتخطيط كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان، د. ياسر صقر أستاذ العمارة ورئيس جامعات المعرفة الدولية، وتأتي فكرة طرح مسابقة لاختيار أفضل مشروع لتمثيل مصر في بينالي فينيسيا للعمارة في دورته التاسعة عشرة.

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