ثنائي الأهلي السابق الاكثر تتويجا بلقب السوبر الافريقي
يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في التاسعة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.
ويعد الثنائي السابق للأهلي حسام عاشور ووائل جمعة هما الأكثر حصدًا لكأس السوبر الإفريقي برصيد 5 ألقاب.
وفي حال تتويج رامي ربيعة لاعب الفريق الحالي, باللقب أمام الزمالك، سيتساوى معهما.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي
وتنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.
ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم في السابعة مساء استعداداته على ملعب الهلال السعودي استعدادا لمواجهة الزمالك في التاسعة مساء غد الجمعة على كأس السوبر الإفريقي.
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