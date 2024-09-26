محلية إسنا في الأقصر تبحث 10 شكاوى مواطنين

ترأس الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر، لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين بديوان عام مجلس مدينة إسنا، فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتماشى مع القانون.

شكاوي المواطنين بإسنا

وتم خلال اللقاء بحث عدد 10 طلبات وشكاوي مقدمة من قبل المواطنين تنوعت بين مشاكل خاصة بقطاع الطرق وبالصرف الصحى ومياة الشرب وتضامن اجتماعي.

نوه رئيس مركز ومدينة إسنا في الأقصر على الجهات المختصة بكل شكوى على ضرورة سرعة الرد على المشاكل التي تم عرضها وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في كافة القطاعات، مشيرًا إلى أنه يتم الفحص والرد على كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين.

الأرض أملاك الدولة بالأقصر

وفي سياق آخر، أوضح علي سيد صادق رئيس مركز ومدينة الطود أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة أعمال التعديات على أراضي أملاك الدولة بقرية المريس، بالتنسيق مع هندسة ري أرمنت والجهات الأمنية متمثلة في مركز شرطة القرنة وقوات الأمن المركزي والحماية المدنية والمرور، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 7 قرارات إزالة لحالات تعد على الأراضي المملوكة للري بقرية المريس على مساحة 308 م٢ تقريبا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، بالتصدي بكل حزم للتعديات على أراضي أملاك الدولة بكافة الولايات بدائرة المركز.